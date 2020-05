FCA prépare le retour du Dakota

Selon une nouvelle provenant d’Automotive news, FCA US aurait déposé une demande pour le nom Dakota le 29 avril dernier auprès de l’office américain des brevets et des marques. Ce qui veut dire que la division Ram a sans doute l’intention d’aller de l’avant avec l’introduction d’une nouvelle camionnette pour compléter l’offre avec le Jeep Gladiator qui n’a pas connu à ce jour le succès escompté par les dirigeants de FCA.

Ram a abandonné le pick-up Dakota en 2011, après 25 ans de bon service. Pendant des années, le Dakota a été un pilier de la gamme Dodge.

Ces dernières années, General Motors et Ford ont ressuscité les camions de taille moyenne, en partie pour offrir aux consommateurs une alternative moins chère aux pick-up pleine grandeur, qui sont parmi les véhicules légers les plus rentables de l’industrie. Avec le prix trop élevé du Gladiator, le Dakota serait sans doute une solution intéressante à meilleur prix pour faire la lutte au Ford Ranger et duo Colorado/Canyon chez GM.

Les ventes de pick-up de taille moyenne aux États-Unis ont augmenté de 22 % pour atteindre près de 640 000 unités en 2019. En apprenant cette nouvelle, le syndicat des employés de l’usine de Windsor en Ontario a formellement fait la demande pour la construction de ce futur Dakota qui serait construit au côté du Grand Caravan.

Il faut maintenant que FCA trouve une plateforme rentable pour permettre une construction du produit à plus faible coût. Originalement, ce produit devait arriver sur la route quelque part en 2021 comme produit 2022. Toutefois, FCA, citant l’épidémie de coronavirus, a été contrainte de retarder l’introduction de plusieurs modèles clés, tels qu’une Jeep Grand Cherokee redessinée et le nouveau Jeep Grand Wagoneer. Dans ces circonstances, il ne serait pas étonnant de voir ce projet retarder d’un an.

