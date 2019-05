FCA et Renault en pourparler

FCA va annoncer demain un rapprochement avec la Française Renault. Le groupe FCA pourrait faire partie de l’alliance Renault-Nissan selon des personnes proches du dossier. C’est ce que nous apprend aujourd’hui le magazine Automotive News. L’opération pourrait inclure un échange d’équité, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifié, car les discussions n’étaient pas publiques. Nissan n’est pas impliqué, bien que la transaction permette aux constructeurs automobiles de s’unir plus tard, ont déclaré les gens.

Le journal français Le Figaro a annoncé que le conseil d’administration de Renault se réunirait lundi matin à 8h00 (heure locale) (2h00 HAE) pour discuter d’un éventuel rapprochement avec la FCA. Une source a déclaré à Reuters que l’annonce pourrait fournir des informations concrètes sans donner de détails. Les discussions avec Fiat ont progressé malgré les tensions entre Renault et Nissan, illustrant la pression intense à laquelle sont confrontés les constructeurs automobiles pour combiner leurs efforts et leurs investissements. Alors que les ventes diminuent sur les plus grands marchés automobiles du monde, les régulateurs poussent les constructeurs à électrifier et à réduire les émissions de leur parc. Dans le même temps, ils ont été forcés de dépenser énormément dans la technologie autonome ou d’être laissés pour compte par des concurrents très prisés comme Waymo, une société affiliée à Google.

Nous verrons sous peu une alliance automobile contre les compagnies technos. FCA qui cherche un partenaire depuis plusieurs années, doit bientôt en trouver un avant d’être en panne de liquidité