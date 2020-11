FARR 2.0 : 2,8 M$ pour aider les PME à remonter la pente

ÉCONOMIE. Avec le soutien financier additionnel de 352 039$ attribué à chaque organisme du réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et des Centres d’aide aux entreprises (CAE), les entrepreneurs pourront présenter de nouveaux projets.

Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde aux SADC et CAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec un appui supplémentaire de l’ordre de 2,8$ dans le cadre de la seconde phase du Fonds d’aide à la relance des régions (FARR 2.0). Plus précisément, les SADC MRC de Maskinongé, Shawinigan, Haut-St-Maurice, Vallée-de-la-Batiscan, Nicolet-Bécancour et Arthabaska-Érable et les CAE Laprade Trois-Rivières et Drummondville pourront compter chacun sur 352 039$.

Les SADC et les CAE ont brillé par «leurs services de proximité, leur expertise et leur dynamisme, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs d’être mieux outillés pour la relance économique», selon Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Le FARR, rendu à sa deuxième phase, donne un coup de pouce aux entreprises qui ne sont pas admissibles aux programmes d’aide du gouvernemental fédéral. L’aide octroyée par les SADC et CAE peut se faire sous forme de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à 40 000$ ou encore sous forme de contribution financière non remboursable pour des besoins d’aide technique.

Résilience

Le principe consiste à assister les petits entrepreneurs qui justifient des tensions de trésorerie sur les 6 derniers mois. En cas de remboursement de 75% du prêt au 31 décembre 2022, le reste passe à la catégorie non remboursable. Les modalités d’admissibilité et de répartition pour la phase 2 du FARR n’ont pas encore été définitivement retenues, mais environ 150 000$ issus de l’enveloppe du CAE/SADC devrait être affectés à l’aide technique non remboursable.

«Sans l’aide du FARR octroyé par le CAE Laprade-Trois-Rivières, la création et la mise en place de notre nouvelle ligne de minimaisons n’aurait pas vu le jour avant plusieurs années», témoigne Sylvain Hubert, propriétaire de l’entreprise Jenik Modulaire de Trois-Rivières, reconnaissant pour cet appui déterminant pendant la pandémie de Covid-19. L’entreprise spécialisée dans la fabrication des unités modulaires a pu devancer ses projets plus rapidement sur le marché de la construction.

«Avec ce nouvel investissement, nous aidons les petites entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec à s’outiller pour qu’elles puissent rebondir après la crise économique et devenir encore plus compétitives», a souligné François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice–Champlain.

En début octobre, la ministre Joly avait annoncé l’ajout de 600 M$ pour l’ensemble du Canada, dont 23,3 M$ pour les SADC et les CAE du Québec. Pour les régions Mauricie et Centre-du-Québec, 8 022 352$ ont été versés à 365 entreprises et 9 projets collectifs du 1er juin au 31 août. Les remboursements des prêts par les entreprises devraient aider à la recapitalisation d’un fonds d’investissement géré par Capital réseau.