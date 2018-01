La famille Fugère unie contre le cancer

Crédit photo : Hebdo Journal - Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. En Mauricie, quand on parle de la famille Fugère, on pense généralement au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, la famille Fugère est aussi connue pour ses nombreuses implications dans la communauté. Et c’est pourquoi elle a accepté cette année la présidence d’honneur du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux.

C’est entourés de leur famille et de leurs proches que Dominic Fugère, sa mère Diane et son père Denis marcheront ensemble pour lutter contre le cancer, dans la nuit du 26 mai au 27 mai. Celui que l’on connait à titre de directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières a eu peur de perdre son père il y a quelques années.

C’est quelque chose qui a complètement changé nos vies, mais qui nous a montré que le cancer n’est pas une fatalité.

– Dominic Fugère

«Mon père a eu un diagnostic de cancer du rein en 2008, raconte Dominic Fugère. Une masse a été enlevée, mais le cancer a continué à se propager. Il a fallu enlever complètement son rein en 2011. Maintenant, il a seulement un rein. Pendant les opérations et toutes les procédures, il a fait un AVC et un infarctus qui ont fait en sorte qu’il ne peut plus marcher. Le côté gauche de son corps est beaucoup moins puissant.»

«C’est quelque chose qui a complètement changé nos vies, mais qui nous a montré que le cancer n’est pas une fatalité, ajoute ce dernier. Ça m’a ouvert les yeux. Le cancer, ce n’est pas une condamnation, mais il faut continuer le travail pour améliorer les chances de survie.» D’autres membres de l’organisation du Grand Prix de Trois-Rivières participeront au Relais pour la vie, dont le président Joël St-Pierre qui a lui-même combattu un cancer.

Cette année, le 7e Relais pour la vie de la MRC des Chenaux se tiendra à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les profits seront remis à la Société canadienne du cancer, qui chapeaute l’événement. L’objectif est d’amasser 75 300 $, de mobiliser 18 équipes et de vendre 1 400 luminaires.