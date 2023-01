Un homme meurt dans un incendie à Trois-Rivières à la veille du jour de l’An

Un homme de 55 ans est décédé dans un incendie survenu sur la rue Brunelle, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le 31 décembre. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, accompagnés des préventionnistes de la Direction des Incendies et de la Sécurité civile, mènent actuellement une enquête sur cet incendie.

Vers 11 h 30, les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont été appelés à prêter main forte aux pompiers qui combattaient un incendie dans une résidence unifamiliale.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, de la fumée s’échappait du bâtiment. Rapidement, ceux-ci sont entrés à l’intérieur en mode sauvetage et y ont découvert une personne inanimée.

Celle-ci fut transportée au centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHAUR). Malheureusement, son décès fut constaté dans les instants suivants. Il s’agit d’un homme âgé de 55 ans.

Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie vers 13 h 30.

L’examen de la scène par les enquêteurs de la DPTR, un technicien en identité judiciaire ainsi que les préventionnistes de la division recherches et causes s’est poursuivi tout au long de l’après-midi dans le but de retrouver des éléments d’enquête qui seraient susceptibles de déterminer la cause exacte de l’incendie et les circonstances entourant le décès de la victime