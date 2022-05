Trafic de cocaïne: cinq personnes arrêtées à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, le 28 avril dernier, à une perquisition et cinq arrestations en lien avec un réseau de distribution trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à un projet d’enquête débuté en 2021 relativement à un réseau de trafiquants de cocaïne qui œuvrait sur le territoire de la ville de Trois-Rivières.

Le 28 avril, les enquêteurs ont, dans un premier temps, procédé à l’interception d’un individu soupçonné de faire la livraison de stupéfiants à bord de son véhicule. L’homme de 22 ans qui était en possession de stupéfiants, fut mis en état d’arrestation et conduit au quartier général.

Par la suite, les enquêteurs se sont dirigés dans un logement de la rue de l’Esperanto, qui servait de cache pour les stupéfiants. Un homme de 23 ans qui se trouvait sur place fut arrêté. Les enquêteurs ont perquisitionné les lieux et ont retrouvé une importante quantité de cocaïne, prête pour la revente, soit plus d’une centaine de sachets de cocaïne, de la psilocybine (champignons magiques), plus de 2000 $ en argent canadien, des vapoteuses de THC, ainsi que quatre véhicules saisis comme bien infractionnel

Dans les instants qui ont suivi, un homme et une femme, âgés respectivement de 41 et 21 ans, ayant effectué des livraisons de stupéfiants, furent également arrêtés et conduits au quartier général.

Tous les suspects arrêtés ont été interrogés et remis en liberté avec des promesses de comparaître assorties de conditions. Ils font face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic et trafic de stupéfiants. Un cinquième individu fut arrêté

et remis en liberté par voie de sommation.