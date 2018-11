Perquisition pour vol d’énergie et production de stupéfiants

SAINT-LUC-DE-VINCENNES. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Chenaux ont procédé hier à des perquisitions en matière de vol d’énergie et production de stupéfiants à Saint-Luc-de-Vincennes.

Les perquisitions ont été réalisées dans un garage commercial situé sur la rue du Parc Industriel à Saint-Luc-de-Vincennes.

Du vol d’électricité et une serre de production de cannabis ont été découverts sur place.

Plus de 230 plants et boutures de cannabis, 1 kg de cannabis en vrac et du matériel de production ont été saisis. L’enquête se poursuit.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.