Mauricie-Lanaudière: 47 personnes arrêtées pour conduite avec les capacités affaiblies

Les services policiers québécois et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dévoilent aujourd’hui le bilan de l’opération nationale concertée de prévention de la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, ayant eu lieu du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019.

Pour le district Mauricie-Lanaudière, la SQ rapporte avoir réalisé 285 contrôles routiers sur le territoire. Lors de ces opérations policières, 64 personnes ont été soumises à l’appareil de détection approuvé pour l’alcool et cinq personnes ont été soumises aux épreuves de coordination des mouvements pour détecter les capacités affaiblies en matière de drogue. Au niveau des arrestations, 47 personnes ont été arrêtées pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou les deux. Enfin, quatre personnes n’ont pas respecté la mesure « Tolérance zéro ».

Du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019, quatre collisions mortelles sont survenues dans la région, soit deux de plus qu’à la même période l’an dernier.

À l’échelle du Québec, plus de 2 800 opérations policières ont été réalisées. Ces opérations ont permis aux policiers de sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. Lors de ces opérations, 960 conducteurs ont été arrêtés pour la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, et ce, malgré les campagnes de sensibilisation et les nombreuses options de raccompagnement offertes.

Les opérations policières de prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l’année.