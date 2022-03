Homme disparu à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver Denis Dargis, âgé de 62 ans.

Celui-ci aurait quitté son domicile de la rue Foucher dans la matinée du 28 février pour se diriger possiblement dans la région de Rimouski. Une information reçue mentionne qu’il se trouvait à la hauteur du traversier Québec / Lévis vers 18h lundi. Denis Dargis serait dépressif et sa famille aurait des raisons de craindre pour sa sécurité.

Denis Dargis mesure 1 m 83 et pèse environ 105 kg. Il a les cheveux courts de couleur châtain et les yeux bruns. Il serait vêtu d’un manteau de couleur rouge. Celui-ci serait parti sans son véhicule et son moyen de transport n’est pas connu.

Toute personne pouvant fournir de l’information permettant de localiser monsieur Dargis est priée de contacter le Service de police au (819) 691-2929 # 6.