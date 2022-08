Deux casse-croûtes victimes des flammes en deux jours

Deux casse-croûtes de Trois-Rivières ont été victimes d’un incendie d’origine suspecte, vendredi et samedi.

Vers 23h50 vendredi, un appel 9-1-1 transmis au service des incendies de Trois-Rivières a dirigé les pompiers au casse-croûte Le Maryane 2, sur le boulevard des Forges. Sur place, ils ont constaté la présence de flammes et ont rapidement amorcé l’extinction du brasier.

Lorsque l’incendie fut maîtrisé, les pompiers ont remarqué la présence d’un contenant qui doit être soumis à une analyse afin de déterminer son contenu. L’expertise approfondie de la scène fut réalisée par le technicien en identité judiciaire, dans la journée de samedi. Actuellement, les thèses criminelle et accidentelle sont toujours évaluées par les enquêteurs.

Le lendemain vers la même heure, un citoyen a contacté le 9-1-1 après avoir constaté la présence de flammes au casse-croûte L’heure de pointe, sur le boulevard Thibeau dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont procédé à l’extinction du foyer de l’incendie. Des éléments laissant croire que l’incendie pourrait être d’origine criminelle ont été retrouvés sur les lieux.

Un travail d’enquête et d’expertise de la scène fut effectué par les enquêteurs et le technicien en identité judiciaire. Certains prélèvements seront soumis au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) afin de faire l’objet d’analyses.

Les enquêteurs poursuivent toujours leur travail afin de rencontrer d’éventuels témoins et faire le recensement de caméras de surveillance.

Actuellement, aucune hypothèse n’est écartée pour tenter de comprendre les causes les circonstances de ces deux incendies.