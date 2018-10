Faire revivre la fête de l’Halloween à Mont-Carmel

Crédit photo : Audrey Leblanc

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. Constatant une baisse de popularité pour la fête de l’Halloween, un comité de parents de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a décidé de mettre sur pied des activités dans le but d’inciter les gens à y participer et à décorer leur propriété.

Le groupe est composé de quinze parents qui tiennent à offrir de beaux souvenirs aux enfants de la municipalité. «Les gens sont déçus que les maisons soient de moins en moins décorées, remarque Valérie Prince. Les familles vont de plus en plus passer l’Halloween dans les villes voisines.»

«On veut renverser la vapeur, ajoute cette dernière. On a envie que nos enfants vivent ce qu’on vivait quand on était jeune, quand toutes les maisons étaient décorées, qu’on passait l’Halloween à pieds et qu’on ramassait plein de bonbons.»

C’est pourquoi le comité de parents a organisé un concours de décoration de maisons. Les citoyens sont invités à laisser libre cours à leur imagination et leur créativité. Les participants ont jusqu’au 28 octobre pour s’inscrire en ligne sur le site web de la municipalité (www.mont-carmel.org). Un jury déterminera les gagnants et ceux-ci recevront des prix.

«On vise la créativité, l’originalité, l’effort et la visibilité, précise Cinthia Brière. C’est gratuit et le but, c’est que le plus de maisons possible soient décorées. Si on veut fêter l’Halloween à Mont-Carmel, c’est la base. Si les gens ne décorent pas, les enfants ne passent pas.»

Déjà quelques citoyens ont commencé à décorer et des commerçants du coin se sont joints au mouvement. «On est surpris de la forte réponse. On a reçu plein de commentaires positifs. On sent l’engouement et le désir des gens de faire revivre la fête de l’Halloween chez nous», témoigne Mirka Trottier.

Le conseil municipal a lui aussi accueilli l’initiative à bras ouverts. Une contribution financière a été versée pour aider le comité à organiser des activités. D’ailleurs, restez à l’affût, l’une d’entre elles sera dévoilée au cours des prochains jours. Il est possible de suivre les actualités du groupe via la page Facebook «Halloween Mont-Carmel».