Faire la différence dans le développement des jeunes

Crédit photo : Photo Sébastien Lacroix

COMMUNAUTÉ. La Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec s’est doté d’objectifs ambitieux pour améliorer son soutien aux jeunes présentant des risques de vulnérabilité dans leur développement vers la vie adulte.

L’organisme mise sur quatre programmes pour les soutenir: Mes premiers pas dans la vie (enfants de 0-5 ans), Mes premières créations et passions, Mes premières réussites (favoriser la réussite scolaire) et Mon passage vers la vie adulte (transition des jeunes en Centre jeunesse vers la vie adulte).

En 2016-2017, La Fondation a retenu 59 demandes de subvention de l’un ou l’autre de ses programmes et a accordé des montants totalisant 18 555$.

«Quand on aide un jeune, on aide aussi un intervenant à aider un jeune. On est là en appui, un peu à la manière d’un grand-parent lucide. Ce sont des sous qui font la différence pour le jeune, pas nécessairement dans ses besoins au quotidien, mais pour son développement personnel. Par exemple, les montants qu’on a accordés ont peu servir à payer le cours de conduite d’un jeune, en inscrire un autre à un camp d’été ou dans une équipe sportive, ou encore dans un cours de musique. Dans le formulaire, on leur demande en quoi leur demande fera la différence dans leur développement», explique André Gabias, président de la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec.

D’ici 2021, la Fondation souhaite compter plus de 300 membres et se doter d’un Fonds de réserve assurant la pérennité de la mission. L’organisation veut aussi augmenter l’aide financière accordée annuellement à plus de 30 000$ et implanter une activité de la Fondation dans une nouvelle ville du territoire.

Le conseil d’administration affirme toutefois que la Fondation a besoin de se faire connaître davantage. À titre d’exemple, la Fondation a remis 55 456$ au cours des trois dernières années pour 175 demandes. Ce n’est pas faute d’argent qu’on n’a pas pu donner les 30 000$ prévus, mais bien faute de demandes.

«Les gens qui sont sollicités sont très généreux. On voit que les gens ont une sensibilité pour aider les jeunes. Pour nous, la difficulté est de bien diffuser ce qu’on fait, ce qui n’est pas aidé considérant le niveau de confidentialité pour les jeunes en Centre jeunesse. Il faut aussi que les intervenants sachent davantage qu’on existe et qu’on est là en soutien», ajoute M. Gabias.

Prochainement, la Fondation tiendra deux Déjeuners de la jeunesse au profit de l’organisme. Le premier aura lieu au restaurant Le Poivre Noir, à Trois-Rivières, le 26 octobre, tandis que le second se fera au Grand Times Hôtel à Drummondville.

L’objectif est d’attirer entre 70 et 80 participants à chacun de ces déjeuners qui se tiendront sous la présidence d’honneur de Maurice Richard, président-directeur général de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour.

Le tout s’adresse principalement aux gens d’affaires et coûte 200$ le couvert. «Pour une entreprise, ce n’est pas majeur et c’est socialement avantageux», a fait valoir Maurice Richard, qui est très heureux de pouvoir mettre à profit ses contacts dans le milieu des affaires.

L’organisme régional ramènera également sa bourse Joseph-Robichaud cet automne.

Les Entreprises en famille

Pour la première année, la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec organise la journée Les Entreprises en famille le 16 septembre de 10h à 16h30. Pour l’occasion, la cour de l’école secondaire des Pionniers sera envahie par des jeux gonflables de toutes sortes, une tour d’escalade et plus. Plus de 300 entreprises partenaires commanditent l’événement. Des billets seront en vente sur place au coût de 10$ par enfant ou 25$ pour un forfait familial de quatre enfants. L’accès est gratuit pour les parents accompagnateurs. Tous les profits de la journée iront à la Fondation Jeunesse.

(Avec la collaboration de Sébastien Lacroix)