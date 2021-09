Fabien Dubé rejoint Éric Haley derrière le banc

Nouvellement arrivé en poste avec le 3L de Rivière-du-Loup, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), l’ancien entraîneur-chef du Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine (LHSAAAQ), Éric Haley a fait connaître son choix pour le rôle d’assistant. Il a choisi Fabien Dubé pour le seconder au cours de la prochaine campagne, lui qui était son directeur général avec le Climatisation Cloutier.

« Je suis très heureux de rejoindre l’organisation du 3L. De me joindre à Éric Haley, que je connais bien, et à Karl Boucher, qui compte beaucoup d’expérience, m’amène beaucoup d’optimisme pour la prochaine saison. J’arrive à Rivière-du-Loup avec toute ma passion et mon désir de victoire. J’ai déjà hâte de sauter sur la glace pour notre première pratique », a lancé Fabien Dubé.

« À ce stade-ci de ma carrière, il était important pour moi de faire équipe avec une personne qui partage la même passion que moi. Fabien est un passionné de hockey, il adore la game et il a beaucoup de connaissances dans le milieu du Senior donc c’est un ajout important pour l’organisation », a pour sa part commenté Éric Haley.

Double emploi

Par contre, Fabien Dubé conservera également son poste de directeur général du Climatisation Cloutier. Pour prendre la place de Éric Haley derrière le banc, l’organisation a annoncé l’arrivée d’Alain Gardner au poste d’entraîneur-chef, lui qui a déjà remporté la Coupe Vertdure, dans la LNAH.

Jonathan Lessard et André Gendron seront de retour derrière le banc pour l’épauler, tandis qu’Alain Groleau quitte l’organisation.