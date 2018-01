Fabien Cloutier en spectacle pour une bonne cause

HUMOUR. Fabien Cloutier sera de retour à Trois-Rivières dans le cadre d’un spectacle-bénéfice pour l’Association québécoise des écoles festives de théâtre (AQEFT). La soirée sera présentée à l’École secondaire Chavigny le 9 février, dès 20h.

Les billets sont en vente au coût de 35$ au secrétariat de l’École secondaire Chavigny. Ledit spectacle aura lieu à l’Auditorium Gilles Richard.

Fabien Cloutier porte les chapeaux de comédien, auteur et metteur en scène. Il a notamment écrit des pièces de théâtre et il fait partie de gros projets tels Les Pays d’en haut, Les Beaux malaises, Blue Moon, Boomerang et Faits divers. L’artiste de renom présente actuellement son premier one man show inutile «Assume» à travers toute la province.

Voyons d’abord ce qui a poussé l’artiste à explorer le monde de l’humour.

«Lorsque j’étais plus jeune, j’étais plus influencé par l’humour que par le théâtre, surtout avec les émissions comme Samedi de rire, Les Bleu Poudre et Rock et Belles Oreilles. À quelque part, je voulais sûrement réaliser un rêve d’adolescence. Ça demande tout un effort et il faut travailler chaque détail pour être bien compris», confie-t-il.

«Ça faisait un bout de temps que je jouais mes pièces de théâtre Scotstown et Cranbourne en solo. Je voulais laisser tomber mes personnages et explorer d’autres zones. Je voulais aussi explorer un réseau de salles différentes.»

Spectateurs, ne soyez pas surpris, car Fabien Cloutier n’a pas la langue dans sa poche.

«C’est un spectacle où il y a quelques répliques qui grafignent. J’explore plusieurs petites habitudes du quotidien et des gestes que l’on pose tout bonnement. On dirait qu’aujourd’hui, on a toujours besoin d’aller chercher l’approbation. Il y a plusieurs émissions de télévision et de sites internet qui nous conseillent comment manger ou décorer. On consomme beaucoup de conseils et beaucoup d’opinions. J’arrive avec quelques anecdotes et je viens m’en moquer un peu», explique-t-il.

«Le titre «Assume », ça vient de la mentalité qu’il faut assumer nos idées et que j’assume mon passage à l’humour, je crois. Assumer que ce qui se dit devant nous sont des blagues et parfois, on peut même rire de nous-mêmes.»

Le Beauceron terminera sa tournée en mai 2018.

«On commence à passer dans les villes une toute dernière fois. Je ne crois pas me lancer dans un deuxième spectacle pour le moment, car je veux retrouver mes week-ends (rire). Peut-être un moment donné, qui sait?»

Et croyez-vous que votre grande présence à la télévision a aidé à attirer les gens en salle? «Peut-être! Il y a peut-être des gens pour qui me voir en humour a piqué leur curiosité.»

«Mais les gens ont beau aimer un de mes personnages à la télévision, mais voir l’acteur et le créateur sur scène peut être différent aussi. C’est certain que la visibilité fait parler davantage et je suis passé par le théâtre également. Honnêtement, je ne sais pas, mais j’ose croire que ça peut jouer un peu», conclut-il.