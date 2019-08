F1600: Guillaume Archambault remporte une autre course endiablée

La deuxième épreuve de la série Formule 1600 avait lieu en début de soirée. La malchance s’acharnant sur ces pilotes, la pluie était de nouveau au rendez-vous. Tout comme lors de la première course, les spectateurs ont eu droit à tout un spectacle devant.

Dans la classe Pro, Olivier Bédard (meneur au championnat 2019) a pris les commandes dès le premier virage devant le gagnant de la première course du week-end, Bertrand Godin (3e au championnat 2019) et Zachary Vanier (2e au championnat 2019). Du côté des Pro-Am, Dany Lacroix (vainqueur de la première course) roulait devant le Trifluvien Martin Brousseau (2e place cet après-midi) et Serge Bourdeau (3e place lors de la première épreuve).

Un drapeau jaune est venu neutraliser la course dès le 3e tour. Le drapeau vert a été donné au 5e tour et Godin est venu coiffer le jeune Bédard pour prendre la position de tête, tandis que Guillaume Archambault se hissait 3e.

Bédard a ensuite repris son dû devant Godin avant que la voiture de sécurité ne soit invitée en piste à nouveau. À la reprise, Godin est venu attaquer Bédard, mais en vain. Patient derrière, Archambault est venu surprendre Godin au virage suivant. En Pro-Am, les positions étaient toujours les mêmes, soit Lacroix devant Brousseau et Bourdeau.

Archambault s’est retrouvé nez à nez avec Bédard avec 5 minutes à écouler, tandis que ce dernier écopait d’une pénalité d’une position pour dépassement illégal sous un drapeau jaune. Bédard est parvenu à maintenir sa position, passant le fil d’arrivée en première place, ce qui lui concédait la deuxième marche du podium et la première à Archambault (en raison de la pénalité). Godin venait compléter le podium.

En rappel…

La première course du week-end avait lieu en fin d’après-midi sur le circuit trifluvien. Ce sont les bolides de Formule 1600 qui avaient rendez-vous sur une piste détrempée par la pluie… et ils ont offert tout un spectacle!

Bertrand Godin (3e au championnat 2019) s’est hissé devant Didier Schraenen dès le premier virage. Schraenen n’a pas mis beaucoup de temps avant de doubler Godin quelques virages plus tard. Guillaume Archambault roulait alors 3e, tandis que le Trifluvien Martin Brousseau était 11e. Godin a repris son dû au 3e tour, tandis que Zachary Vanier (2e au championnat 2019) devançait Archambault au 3e rang au tour suivant.

Parti en 16e place, le jeune Olivier Bédard – et meneur au championnat 2019 – a offert tout un spectacle, se hissant en 5e place dès le 4e tour.

Archambault a mis énormément de pression sur Vanier, qui lui s’était retrouvé dans les rétroviseurs de Schraenen. Vanier s’est finalement payé la 2e position au 11e tour. Bédard a poursuivi sa remontée en doublant Archambault (4e) au 14e tour, en plus de doubler Schraenen (3e) le tour suivant.

Archambault est parvenu à dépasser Bédard au 19e tour, mais Bédard a repris sa 3e place lors du dernier tour de l’épreuve. Godin n’a jamais été embêté devant, hormis en fin de course alors que Vanier s’est drôlement rapproché de lui.

Godin a tenu le coup, montant sur la première marche du podium devant Vanier et Bédard.

La troisième épreuve de la série Formule 1600 sera présentée samedi matin à 9h50.