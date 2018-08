F1600: Didier Schraenen l’emporte: podium pour le Trifluvien Martin Brousseau

GP3R. Parti de la position de tête, Didier Schraenen a eu maille à partir avec le vétéran Bertrand Godin dès le premier virage, mais il a su garder sa place. Guillaume Archambault se positionnait 3e.

Archambault a surpris Godin dès le 2e tour. Dans la catégorie Pro-Am, Dany Lacroix, Serge Bourdeau et Jacob Moreau étaient dans les positions de podium.

Au 4e tour, Jake Craig a pris la 3e place de Godin. Le pilote d’expérience allait abandonner au tour suivant avec des problèmes mécaniques causant par le fait même un drapeau jaune.

À la relance, Schraenen a gardé le contrôle devant Archambault et Craig. Boudreau en a quant à lui profité pour prendre la place de Moreau dans la catégorie Pro-Am. Moreau a ensuite effectué une fausse manœuvre au 11e tour, ouvrant la porte à Bourdeau et au Trifluvien Martin Brousseau.

Schraenen s’est accroché à son 17e podium en carrière en sol trifluvien, rejoignant ainsi Michel Bonnet. Ce dernier a pris la 7e position. Archambault et Craig occupent les deux autres marches du podium.

«C’est une de mes victoires les plus difficiles, a commenté le vainqueur. Je regardais toujours dans l’écran géant et Guillaume était toujours là. C’est un retour aux sources de travailler la concentration et je n’ai pas fait d’erreur.»

«Je dois remercier mon équipe qui a fait un travail exceptionnel sur la voiture. J’ai l’intention de ramener les trois trophées à la maison, mais si je ne gagne pas demain, mon week-end est déjà fait. J’ai gagné la course que je voulais.»

Dans la catégorie PRO-AM, Lacroix l’a emporté devant Bourdeau. Brousseau est parvenu à conserver sa troisième place sur un Moreau qui s’est payé un deuxième tête-à-queue. Pour Brousseau, il s’agit d’un 2e podium en autant de course au Grand Prix de Trois-Rivières. Gérald Dumoulin, également de Trois-Rivières, a tiré sa révérence au 10e tour.

«L’an dernier, nous avions eu un podium de circonstances, mais cette année, c’est un vrai de vrai!», a lancé le Trifluvien.

«Merci à mon équipe et à nos nombreux partenaires. C’est la cerise sur le sundae! J’ai connu un départ affreux alors on va peut-être essayer de jouer un peu plus de coude demain pour talonner les gars devant.»

Plus tôt en matinée, Schraenen avait fait le meilleur temps devant Godin.

Deux autres épreuves de Formule 1600 auront lieu samedi, soit à 9h05 et 13h55.

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 22 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 4 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 21 podiums (8-6-7)

3 – Michel Bonnet – 17 podiums – (10-4-3)

4 – Didier Schraenen – 17 podiums – (3-7-6)

5 – Andrew Ranger – 14 podiums – (6-7-1)

Qualifications Micra : Olivier Bédard partira premier, tandis qu’Yves Lévesque frappe un mur

Le Trifluvien d’adoption Kevin King a rapidement fait le meilleur tour, devant Normand Boyer et Mike Green. Le jeune Olivier Bédard aura attendu au 6e tour pour abattre le temps de King et ainsi décrocher la pole position. Valérie Limoges a ensuite relégué King au 3e rang de la séance, mais au 14e tour, King a repris son bien devant la Longueuilloise.

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui a défié le très populaire Michel Barrette, a foncé dans un mur de pneus dès le premier tour de la séance. Il partira en fond de grille, tandis que l’humoriste partira 21.

Les fils de Michel sont également en piste. Nicolas Barrette a fait le 13e meilleur temps, alors que son frère Martin partira 19e.

On surveille également les Trifluviens Marc Héroux (9e), Josée Samson (25e), André Lapointe (18e), ainsi que le Sylvain Ouellet (8e), de Louiseville.

La première épreuve de Micra aura lieu samedi, à 10h25. Une deuxième course est prévue dimanche à 11h15.

