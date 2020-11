Exterminateur de guêpes et abeilles

La plupart d’entre nous savent que les abeilles jouent un rôle important dans notre écosystème. Les abeilles contribuent de manière significative à la pollinisation des plantes, étant donné que les abeilles passent la majeure partie de leur vie à collecter du pollen. En termes simples, les plantes dépendent fortement des abeilles pour se reproduire. Et bien qu’elles soient généralement peu agressives, à moins qu’on ne les dérange, celles-ci peuvent vous nuire gravement si vous êtes allergique aux piqûres d’abeilles.

Plus problématique que la présence d’abeille est celle de guêpes. Les guêpes sont reconnues pour leur agressivité et peuvent aussi causer des réactions allergiques graves.

Que vous ayez ou non des allergies aux piqûres de guêpes ou d’abeilles, il est primordial d’agir une fois que vous remarquez que votre maison est envahie par ces insectes. Cependant, n’essayez pas de vous en débarrasser par vous-même. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez laisser les exterminateurs professionnels s’en charger.

Quelle est la différence entre les abeilles et les guêpes ?

Plusieurs ne font pas la différence entre une abeille et une guêpe. Le principal moyen de distinguer une guêpe d’une abeille est par leur forme. Les abeilles ont un corps robuste et velu, avec des pattes arrière plates tandis que les guêpes ont un corps élancé avec une taille étroite et semblent lisses et brillantes avec une couleur jaune beaucoup plus intense.

Leurs nids sont également très différents. Les nids d’abeilles sont constitués de rayons en cire, tandis que les nids de guêpes sont en papier et sont généralement en forme de boule.

Comment savoir si des guêpes ont élu domicile chez moi ?

Le signe le plus évident indiquant la présence d’un nid de guêpes est qu’elles semblent toutes se diriger vers un endroit spécifique sur votre propriété. Normalement cette activité augmente pendant les journées chaudes et ensoleillées, mais on voit aussi beaucoup plus de guêpes à la fin de l’été.

Les endroits typiques vers lesquels vous les verrez se diriger sont les avant-toits, les fissures dans un mur de brique, un tas de bois de chauffage, ou même un arbre ou un arbuste.

Signes que vous avez un nid d’abeille près de votre maison

Si vous remarquez qu’il y a beaucoup d’abeilles autour de votre propriété et que vous les voyez souvent, alors c’est le signe d’un nid d’abeilles à proximité. Les abeilles sont des insectes sociaux et vivront en colonies sous terre ou dans les arbres. Les nids d’abeilles sont faits de cire et auront une teinte jaunâtre et sont cachés à l’abri des regards.

Pourquoi faire appel à un exterminateur professionnel ?

Faire appel à une entreprise d’extermination professionnelle signifie que vous embauchez du personnel compétent pour régler le problème rapidement. Un exterminateur sait faire la différence entre un nid de guêpes et d’abeilles, et agira en conséquence. En outre, un exterminateur professionnel a l’équipement de sécurité nécessaire pour éviter les risques de blessure, et utilise des produits efficaces qui règleront le problème rapidement.