Exposition «ELLES» : six femmes exposent à L’Embuscade

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, le collectif ELLES a réuni les talents de six artistes pour donner naissance à l’exposition ELLES.

Par le biais de la peinture et l’estampe contemporaine, les artistes Joan Lefebvre, Fontaine Leriche, Francesca Sinotte, Françoise Bouchard, Alexe Giroux et Élyse Chaîné se dévoilent sur des sujets qui les touchent, les interpellent, les stimulent et les réconfortent.

Une vingtaine d’oeuvres sont présentées sur les murs du bar L’Embuscade. Elles sont parfois revendicatrices, expressives ou délicates.

Le vernissage de l’exposition a lieu ce soir (5 mars) dès 17h au bar L’Embuscade.

L’exposition est présentée jusqu’au 31 mars.