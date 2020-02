Expo habitat: le design durable à l’honneur

La Bâtisse industrielle de Trois-Rivières accueillera la 38e édition d’Expo habitat Mauricie du 12 au 15 mars. Une centaine d’exposants seront au rendez-vous pour prodiguer des conseils aux 12 000 visiteurs attendus.

La maison Expo habitat 2020 mettra de l’avant le design durable. Le rez-de-chaussée sera aménagé avec des matériaux durables et de qualité, de l’aire ouverte au garage, en passant par le solarium et la terrasse aménagée.

La porte-parole de l’événement pour une troisième année, Anouk Meunier, a quant à elle eu l’opportunité d’imaginer la future chambre de son petit garçon et que l’on retrouvera à Expo habitat Mauricie. La chambre pensée pour un enfant de deux ans se veut évolutive dans l’optique de conserver le mobilier jusqu’à l’adolescence.

Par ailleurs, tout au long du salon, des spécialistes de la construction, de la rénovation et du design présenteront des ateliers-conférences sur divers sujets comme la nouvelle génération de planchers de vinyle, les dernières technologies dans le domaine de l’éclairage, le slow design et des idées pour récupérer et transformer de vieux meubles et objets.

La programmation complète est disponible sur le site web de l’événement à expohabitatmauricie.com. La billetterie en ligne y est aussi disponible. Le salon Expo habitat Mauricie sera ouvert le 12 mars de 18h à 21h, le 13 mars de 12h à 21h, le 14 mars de 10h à 18h et le 15 mars de 10h à 17h.