Explosion à Trois-Rivières

Avec la collaboration d’Audrey Leblanc

_

Une explosion est survenue au troisième étage dans un immeuble à logements de la rue Saint-François-Xavier, au centre-ville de Trois-Rivières.

Un appel a été logé vers 13h en début d’après-midi.

«On a demandé assistance aux pompiers qui n’ont pas vu de flammes dû au souffle de l’explosion. On a constaté des dommages importants au niveau du bâtiment. C’est ce qui fait en sorte qu’on ne peut pas entrer à l’intérieur alors nous avons fait appel à des ingénieurs en bâtiment qui eux, devront nous certifier que nous n’aurons aucun problème pour entrer à l’intérieur. Ensuite, nous pourrons tenter d’apporter une explication à cette explosion-là», confie Luc Mongrain, porte-parole du service policier de Trois-Rivières.

«L’adresse civique est le 1026 et on ne connaît pas encore la pièce exacte dans le logement. Un mur aurait été éventré et une partie du toit aurait été soufflée. Deux personnes ont été blessées et ont été transportées à l’hôpital, mais nous n’avons pas plus d’informations sur leur état de santé», ajoute-t-il.