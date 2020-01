Expédition réussie pour Frédéric Dion

Après 2500 km à vélo, 50 km à pied et 40 km sur un radeau dans trois pays (Chili, Bolivie et Brésil), les aventuriers Frédéric Dion, Daniel Barriault et Jacob Racine ont terminé leur expédition, qui avait commencé le 2 décembre dernier.

Vers 15h le 16 janvier, ils ont atteint le pôle intérieur de l’Amérique du Sud, situé dans la région de Mato Grosso au Brésil.

À la suite de ce périple, Frédéric Dion réalisera son tout premier film. Il a capté des paysages à couper le souffle et des moments marquants en Amérique du Sud.

Ce film sera disponible ce printemps.

Des conférences seront aussi données par les trois aventuriers