Expansion majeure chez Solutions Ambra

Après un an à travailler sur le projet, l’entreprise trifluvienne Solutions Ambra inaugurait ce mardi ses nouvelles installations à l’entrée du parc industriel Carrefour 40-55. Alors qu’ils étaient une quinzaine d’employés dans un bureau de 1300 pieds carrés, ils se partageront désormais un édifice d’une superficie de 11 300 pieds carrés sur trois étages, incluant le sous-sol.

«Au cours des trois dernières années, Solutions Ambra a connu une expansion majeure, alors que la compagnie est passée de 6 à 32 employés. Nous prévoyons d’ailleurs embaucher huit nouvelles personnes d’ici l’an prochain. Notre entreprise a le vent dans les voiles et nous avions besoin de nouvelles installations pour soutenir notre croissance», explique Éric L’Heureux, président de l’entreprise.

Les nouvelles installations comprennent un atelier ergonomique pour la fabrication et l’assemblage, un entrepôt, des bureaux, une salle informatique, un laboratoire électronique, une cafétéria, des salles de conférence ainsi qu’une terrasse avec un barbecue pour favoriser l’esprit d’équipe. «On essaie d’en mettre le plus possible pour garder nos employés heureux!», ajoute M. L’Heureux.

«Nous avons investi dans l’ajout d’un laboratoire électronique de pointe pour nos équipes de recherche et développement. Cet environnement accueille des ressources spécialisées pour le développement de produits de télécommunications qui n’existe simplement pas ailleurs. Certains produits sont même en instance de brevets», explique Alex Léveillée, vice-président chez Solutions Ambra.

L’avenir chez Solutions Ambra

Fondée en 2007, Solutions Ambra est spécialisée en ingénierie des télécommunications. L’entreprise a d’abord fait sa marque dans le secteur minier, puis a étendu ses activités dans les domaines industriels, de distribution de services, de sécurité publique, municipale et gouvernementale.

«Nos clients sont des entreprises qui aujourd’hui doivent s’automatiser. Leurs opérations dépendent de la mobilité et d’une main-d’œuvre qui est de plus en plus rare. Elles ont donc besoin de réseaux de télécommunications pour ce qui est de raccorder leurs dispositifs», explique Éric L’Heureux.

Récemment, l’entreprise trifluvienne a fait sa place dans le secteur forestier qui doit s’automatiser pour des raisons de sécurité, mais également pour augmenter son efficacité, notamment en automatisant les coupes.

Le marché manufacturier est également un domaine intéressant pour leurs services de télécommunications, car de plus en plus de robots sont utilisés dans les entreprises. M. L’Heureux explique leur technologie performante entre en jeu dès que ces robots doivent se déplacer sur de grandes superficies.

Déjà bien établie sur le marché canadien, Solutions Ambra entreprend actuellement des démarches pour étendre ses activités à l’international, notamment au Mexique, en Finlande et au Chili.

