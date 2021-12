Excellence sportive Mauricie lance un Fonds de l’athlète

Excellence sportive Mauricie entend continuer de participer au rayonnement des athlètes et de leurs réalisations en y allant de la création d’un Fonds de l’athlète. Dans les prochaines semaines, des membres de l’organisation iront solliciter les entreprises de la région afin de les rallier derrière nos sportifs.

C’est avec l’objectif d’accompagner étroitement l’élite sportive de la Mauricie qu’Excellence sportive Mauricie a mis sur pied le Fonds de l’athlète de la Mauricie (FAM). Ce soutien financier sera destiné aux athlètes élites participants aux Jeux du Canada, ainsi qu’aux Jeux olympiques et paralympiques.

« On espère remettre des bourses de 2000$. Ça fait environ un an que nous avons commencé à y penser et à travailler avec le comité en place pour finalement arriver à faire le lancement officiel. Le Fonds est vraiment là pour aller solliciter les entreprises de la région parce que pour le moment, tout le financement que nous avons vient des fonds publics. Le but, c’est de cibler le milieu des affaires pour faire une alliance entre le milieu des affaires et l’élite sportive », confie Marie-Ève Nault, directrice générale d’Excellence sportive Mauricie.

« On a un comité de démarcheurs qui va finaliser notre plan de partenariat dans les prochaines semaines et nous irons sur le terrain pour rencontrer les entreprises. On a quatre catégories de partenariat à offrir, soit le partenaire Supporteur (2000$), Associé (5000$), Majeur (10 000$) et Prestige (20 000$). Selon le plan choisi, il y aura des bénéfices également, par exemple, un athlète pourrait offrir une session d’autographes aux personnes de l’entreprise ou une conférence pour partager son expérience. Sinon, la remise des bourses pourrait être faite dans les locaux de l’entreprise pour lui donner une bonne visibilité. »

Évidemment, qui dit athlète dit beaucoup de sacrifices, mais également une charge monétaire impressionnante. Ces toutes nouvelles bourses viendront épauler leur budget avant la compétition, et du même coup leur permettre d’alléger leur stress avant leur départ.

« Si on pense aux athlètes qui vont aux Jeux du Canada, ils doivent participer à plusieurs compétitions à l’extérieur, souvent dans l’Ouest canadien, parfois même de niveau international pour amasser des points alors ce sont des coûts importants », ajoute Mme Nault.

« En sport individuel, il faut s’équiper. En kayak, l’athlète doit acheter l’embarcation et la rame, tandis que le patineur de vitesse doit acheter ses patins et ses lames. Maintenant, le fait d’avoir cette petite tape dans le dos (bourses) et le fait que la région soit derrière toi peut juste faire une différence. »

Le Fonds de l’athlète s’inscrira en complémentarité du support qu’offre la fondation Claude-Mongrain aux athlètes « Espoir » et « Relève ».

Excellence sportive Mauricie a d’ailleurs déjà fait un premier pas dans cette direction en remettant des bourses aux athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Les vedettes de rames, c’est-à-dire Andréanne Langlois (kayak de vitesse K1 et K4), Laurence Vincent-Lapointe (canoë de vitesse C1 et C2), Vincent Jourdenais (kayak de vitesse K2) et Mathieu St-Pierre (para canoë de vitesse VL2), ont donc été honorés. Idem pour les Élissa Alarie (rugby à 7), Tammara Thibeault (boxe féminine), ainsi qu’Hugo Houle (cyclisme).