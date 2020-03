Évitez les déplacements interrégionaux, demande Legault

Le premier ministre du Québec, dans son point de presse quotidien, a indiqué qu’il y avait maintenant 121 cas de personnes infectées au COVID-19. François Legault a rappelé aux ainés de rester de la maison et il a invité l’ensemble des Québécois à éviter les déplacements interrégionaux. L’homme d’État s’est également fait rassurant sur la disponibilité des tests et des équipements pour faire face à la pandémie.

«Les 70 ans et plus, ce n’est pas le temps d’aller au centre d’achat et de prendre un café au restaurant avec vos amis», a souligné le premier ministre en citant la chanson de Jean-Pierre Ferland «Envoye à maison».

Concernant, la disponibilité des tests et des équipements pour faire face à la pandémie, François Legault s’est fait rassurant. «Nous avons la capacité de faire 5000 tests par jour… On a réussi à rattraper la demande de ceux qui veulent des tests… On a actuellement tous les équipements nécessaires… On continue d’ajouter des équipements… On me confirme que les mesures que l’on prend donnent des résultats», précise-t-il.

Le premier ministre du Québec a également demandé à la population d’éviter les déplacements interrégionaux quand ce n’est pas nécessaire. «C’est important pour ne pas propager le virus d’une région à l’autre», souligne François Legault.