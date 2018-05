Un événement de renommée internationale à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉVÉNEMENT. Événement connu à travers le monde, le Dîner en Blanc s’amène à Trois-Rivières pour la toute première fois cet été. Mille personnes sont attendues à ce grand rassemblement. Concept oblige, le lieu et la date sont encore un secret.

Les organisateurs de l’événement promettent un happening haut en couleur. Prestige, élégance, partage, amitié et mystère sont de mise. «C’est gigantesque et particulier. Je ne peux rien dire à propos de la date et du lieu parce que c’est ce qui fait la magie du Dîner en Blanc. La date sera annoncée dans environ un mois et le lieu sera connu à la toute dernière minute», indique Sébastien De Launière, copropriétaire du Dîner en Blanc Trois-Rivières.

On sait cependant que l’événement aura lieu vers la fin de l’été. Et comme le veut la tradition, tous les invités doivent être vêtus uniquement de blanc de la tête aux pieds et apporter avec eux le mobilier et les articles nécessaires (table, chaises, nappe, vaisselle, etc.). Ils doivent également se préparer une boîte repas gastronomique.

Trois-Rivières est l’une des quatre seules villes au Québec à pouvoir tenir un Dîner en Blanc. C’est d’ailleurs la dernière ville québécoise à obtenir la licence requise. Les trois autres villes sont Montréal, Québec et Victoriaville.

Pour organiser le rassemblement, M. De Launière et son associée Julie Boisvert ont fait appel à l’expertise des propriétaires de celui de Victoriaville. «Ça fait plusieurs mois qu’on travaille là-dessus. C’est un travail de longue haleine, ne cache pas M. De Launière. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est sur la bonne voie.»

Par ailleurs, l’année 2018 marque le 30e anniversaire du Dîner en Blanc, celui-ci ayant vu le jour à Paris. Maintenant, un Dîner en Blanc se tient annuellement partout à travers le monde, dans 80 villes et près de 25 pays. Londres, Sydney et, New York et Los Angeles en font partie.

Pour participer, les gens doivent s’inscrire sur la liste d’attente (troisrivieres.dinerenblanc.com/register). Ils recevront par la suite les directives nécessaires afin de faire partie des invités.