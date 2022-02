Événement Chamberland: une célébration du travail des organismes communautaires

La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR) tiendra la 8e édition de l’Événement Chamberland le 2 juin prochain dans le cadre d’un gala sous le thème 25 ans d’effervescence. Ce sera l’occasion de célébrer et de reconnaître tout le travail et les progrès réalisés par les organismes communautaires de la ville ces deux dernières années.

« L’Événement Chamberland suscite de l’enthousiasme dans le milieu. La pandémie a été difficile pour les organismes communautaires et les gens ont hâte de souligner le travail exceptionnel du communautaire en temps de crise. C’est l’opportunité d’offrir une reconnaissance grandement méritée aux organismes de Trois-Rivières et aux personnes qui s’impliquent activement et avec acharnement pour offrir une meilleure qualité de vie à la communauté », souligne Louise Garceau, présidente du conseil d’administration de la CDC-TR et directrice générale de Parents Partenaires.

L’organisation a reçu un total de 35 dossiers de candidatures qui présentent 30 organisation ou personnes œuvrant dans le milieu communautaire trifluvien. Les organismes pouvaient soumettre une candidature dans 12 catégories: Engagement bénévole, Concertation, Hommage à un organisme (spécial 25e de la CDC-TR), Projet mobilisateur, Transformation sociale, Développement/innovation, Pratiques démocratiques, Implication professionnelle, Partenariat, Dépassement de soi, Hommage Hélène Robert et Relève Karyne O’Cain.

Un jury se penchera sur les candidatures reçues dans les prochaines semaines. Les finalistes seront annoncés en avril.

Par la même occasion, la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières soulignera ses 25 ans d’existence. La CDC-TR regroupe les organismes communautaires de la ville pour les représenter, leur offrir un soutien et une visibilité et favoriser la concertation entre les organismes et les partenaires du milieu.