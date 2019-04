Événement Chamberland: plus de 25 finalistes dans 10 catégories

La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières a levé le voile sur l’identité des finalistes en vue de la 7e édition de l’Événement Chamberland qui aura lieu le 8 mai en avant-midi.

Cet événement bisannuel a pour objectif d’offrir une reconnaissance aux 88 organismes membres actifs de la CDC-TR. Elle permet de poursuivre la tradition en mettant en valeur la contribution du mouvement communautaire trifluvien.

Plus de 25 finalistes sont répartis dans les dix catégories: Projet mobilisateur, Hommage à un organisme, Implication professionnelle, Développement et innovation, Transformation sociale, Concertation, Engagement bénévole, Relève Karyne O’Cain, Dépassement de soi et Partenariat.

C’est Patric Saucier qui signera la mise en scène de l’événement qui prendra la forme d’un déjeuner. La cuisine en sera d’ailleurs la thématique principale.

La présidence d’honneur de l’Événement Chamberland a été confiée à Isabelle Perron, animatrice au 100,1 Rythme FM.

Finalistes

Partenariat

Rôtisseries Ti-Coq (proposées par la Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec)

Office municipal d’habitation (proposé par la Corporation de développement économique communautaire)

Séminaire St-Joseph (proposé par COMSEP)

Dépassement de soi

Sylvain Houle (Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec)

Marc Lemay (SIT Mauricie)

Relève Karyne O’Cain

Valérie Deschamps (COMSEP)

Bianca Thibault (Démarche des premiers quartiers)

Engagement bénévole

Louise Lahaie (CALACS)

Jean-Marc bouchard (EMPHASE)

Julie Patenaude (CANOS)

Concertation

Représentant du Comité de mobilisation en employabilité de la Mauricie : le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM)

Comité les TRois Sœurs proposé par l’un de ses partenaires : COMSEP

Représentant du comité de suivi pour le programme IMParc : la Corporation de développement économique communautaire (CDEC)

Transformation sociale

EMPHASE

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac

L’Atelier Charmille (SIT Mauricie)

Développement et innovation

Autisme Mauricie

Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)

Regroupement des aidants naturels de la Mauricie

Implication professionnelle

Mylène Lafaille (SIT Mauricie)

Vanessa Martina (Maison des jeunes Action Jeunesse)

Hommage à un organisme

Maison des jeunes Action Jeunesse

Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec

Maison des familles Chemin du Roi

Projet mobilisateur