Eve Martin nommée directrice du Conservatoire

À compter du 5 janvier, Eve Martin fera son entrée au Conservatoire de musique de Trois-Rivières à titre de directrice de l’institution.

Diplômée du Conservatoire de musique de Québec, Eve Martin a obtenu un Prix avec grande distinction en chant du Conservatoire. Elle a également poursuivi une formation aux études supérieures en gestion d’organismes culturels de HEC Montréal. La musique, l’éducation et la jeunesse ont toujours guidé ses choix à travers son parcours professionnel.

Musicienne, professeure et gestionnaire à la fois, Mme Martin a travaillé dans plusieurs écoles de musique, notamment l’École de musique Vincent-d’Indy. Elle est aussi vice-présidente du conseil d’administration de la Fédération des Associations de Musiciens Éducateurs du Québec (FAMEQ).

Pour Mme Martin, la valorisation de la musique doit teinter les différentes interactions, et ce, autant avec les acteurs de la communauté régionale qu’avec le corps professoral. « C’est avec un discours positif et réaliste que nous pouvons encourager davantage de jeunes à choisir la musique et c’est en mettant de l’avant des exemples inspirants que nous susciterons leur intérêt», témoigne-t-elle.

D’ici là, c’est Jean-François Grondin qui poursuit l’intérim de la direction du Conservatoire.