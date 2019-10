Évasion réussie!

C’est fait! Nous nous sommes évadés d’une prison. Bon, de la Vieille prison dans le cadre du nouveau défi d’évasion qui s’y tient ce mois-ci, mais tout de même!

Réunis en équipe et munis d’une boîte contenant quelques documents devant nous aider dans notre tâche, on se lance dans les corridors et cellules de la prison.

Tout au long du parcours intitulé «Les condamnés de la Vieille prison», on est amené à côtoyer un gouverneur taxidermiste, un cuisinier aux tendances carnivores, un directeur qui n’hésite pas à enterrer quelques prisonniers en cas de surpopulation et un médecin quelque peu particulier, ainsi que d’autres âmes errant dans les corridors assombris.

Contrairement aux autres années où l’on devait suivre un trajet défini, le défi d’évasion nous entraîne du rez-de-chaussée au cachot et nous fait arpenter de nombreuses pièces… et pas qu’une fois chacune! Parlez-en au chef qu’on verra à quelques occasions!

Les énigmes sont variées et demandent notamment de la déduction, de la logique, le sens de l’observation et un bon odorat. Dix énigmes réparties en quatre défis sont à résoudre. Plusieurs clins d’œil à l’histoire de la Vieille prison et à la mission du Musée POP y sont subtilement intégrés.

L’activité mise moins sur la sensation de peur cette année, quoique le simple fait de déambuler dans la Vieille prison une fois le soleil couché contribue à accentuer l’inconfort des participants. «On se promène, on interagit avec les personnages. On est ailleurs que les autres années. Cette fois-ci, on ne subit pas : on est acteur dans l’activité», fait remarquer Claire Plourde, responsable des communications au Musée POP.

Heureusement, les personnages en place lancent quelques indices pour nous guider lorsqu’on s’éloigne trop de la solution. Disons que ça nous a évité de perdre trop de temps sur quelques énigmes qui nous donnaient du fil à retordre…

Dans les toutes dernières minutes du défi et avec les yeux légèrement fatigués par cette dernière énigme, nous sommes libérés. Victoire! Tout un travail d’équipe en compagnie de mes valeureux complices et camarades journalistes dans cette évasion, Olivier Caron et François Houde, ainsi que Claire Plourde, du Musée POP.

Déjà de l’engouement

Le défi d’évasion «Les condamnés de la Vieille prison» débute ce soir. Déjà, plus de la moitié des plages horaires ont été réservées. «On voit qu’il y a un intérêt. Cette activité durant la période de l’Halloween est attendue chaque année», souligne Mme Plourde.

Notons qu’une version adaptée pour toute la famille sera offerte les 26 et 27 octobre durant la journée. Sans que le parcours soit plus facile pour les familles, il sera moins effrayant et les personnages les accompagneront davantage dans la résolution des énigmes.

Il est fortement suggéré de réserver sa place via le site lepointdevente.com. Sept groupes de six personnes pourront prendre le départ toutes les heures.

Parcours 16 ans et plus : 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 et 31 octobre, ainsi que les 1er et 2 novembre, en soirée

Parcours familial (9-12 ans) : 26 et 27 octobre, durant le jour