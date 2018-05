Être l’enfant d’un parent différent

Crédit photo : Audrey Leblanc

TÉMOIGNAGE. «Pauvre toi.» Cette phrase, Maude, Marie-Clara et Michel-Alexandre l’entendent souvent. Trop souvent. Cette phrase, on leur dit chaque fois qu’ils mentionnent que leur père est en fauteuil roulant. Une différence pourtant bien visible, mais qui passe complètement inaperçue à leurs yeux.

Marie-Clara (18 ans) et Michel-Alexandre (13 ans) ont toujours vu leur père en fauteuil roulant. L’aînée, Maude (27 ans), se souvient de lui sur ses deux jambes. C’est que Sylvain Arseneault n’a pas toujours été contraint de se déplacer en roulant. Il est atteint d’une maladie neurodégénérative qui s’appelle l’ataxie spinocérébelleuse.

«La maladie s’attaque à mon cervelet, explique Sylvain. Dans mon cas, ce sont mes jambes qui sont surtout affectées. L’information part de mon cerveau à 100 %, mais il y a seulement 10 % qui se rendent jusqu’à mes jambes. Je les sens et je les bouge, mais je n’ai plus d’équilibre.»

Les premiers symptômes de cette maladie héréditaire se sont manifestés quand Sylvain venait tout juste d’atteindre l’âge adulte. «J’étais en vélo et je sentais que j’étais moins solide sur mes jambes», se remémore-t-il. Au fil des ans, la situation s’est dégradée, mais ça ne l’a jamais empêché de mener une belle vie.

«J’ai eu trois enfants, dit-il avec fierté. Ça ne m’a pas non plus empêché d’avoir une moto, une motoneige et de faire du camping. Maintenant, j’ai 52 ans et je me dis que j’ai profité pleinement de mes jambes pendant que je le pouvais. J’accepte ma situation, mais j’ai certains regrets par rapport à mes enfants. J’aurais aimé voyager avec eux et les voir faire du vélo la première fois. Il y a plein de petites choses comme ça que j’aurais voulu vivre.»

Une différence remarquée des autres

Ces déceptions, les enfants de Sylvain ne les partagent pas. C’était leur réalité et ça faisait partie de leur quotidien. Bref, c’était leur normalité. «Quand je dis aux gens que mon père est en chaise roulante, souvent, ils ont pitié de moi et me le disent, raconte Marie-Clara. Mais pour moi, c’est juste normal. Ça ne m’a jamais dérangée.»

«On a toujours vécu comme ça, alors ça ne fait aucune différence à nos yeux, ajoute Michel-Alexandre. On n’a pas pitié de notre père. Ce sont les autres qui trouvent que notre famille est différente, pas nous. Je ne me suis jamais dit que c’est dommage de ne pas faire telle ou telle chose avec mon père. On fait quand même plein de choses ensemble. Je suis chanceux parce que je peux passer du temps avec lui.»

Et ce n’est pas parce qu’il ne peut pas marcher ni courir que Sylvain Arseneault a fait une croix sur le sport. Au contraire. Comme dans bien des aspects de sa vie, il s’adapte. L’hiver, il ne s’empêche pas de dévaler les pentes à toute allure sur ses skis adaptés. Il joue même au hockey avec son fils. Il ne chausse pas les patins, mais il est tout de même un excellent gardien de but.