Être infirmier(e) en « rôle élargi » dans le Grand Nord : ça change quoi?

Imaginez travailler dans une communauté où vous pourrez vraiment faire la différence dans la vie des gens qui y habitent, tout en repoussant les limites de votre pratique en soins infirmiers. C’est ce que peut vous apporter un emploi d’infirmier(e) en rôle élargi dans le Grand Nord.

Si vous aimez les défis et l’aventure, aller à la rencontre de cultures différentes de la vôtre et créer des liens avec les membres d’une communauté, offrir vos services en soins infirmiers en rôle élargi pourrait sûrement vous intéresser. Vous pouvez faire appel à une agence de placement infirmier pour le Grand Nord qui pourra vous conseiller.

Voici ce que vous devez savoir sur ce passionnant métier.

Qu’est-ce que les soins infirmiers en rôle élargi ?

L’infirmière en rôle élargi fait l’évaluation des patients de façon complète, travaille à promouvoir la santé et assure les soins d’urgence, avec ou sans présence d’un médecin. En termes simples, son rôle est de soigner, d’enseigner et de faire de la prévention.

L’infirmier en rôle élargi a donc une grande autonomie, et a l’opportunité de développer une relation privilégiée avec ses patients. Il travaille généralement en dispensaire, où il y fait des évaluations, remplit des prescriptions et fait le suivi de ses patients.

Comment devenir infirmière en rôle élargi dans le Grand Nord ?

Des formations en rôle élargi, d’une durée de 4 semaines, sont offertes par certaines agences de placement aux infirmières diplômées qui désirent vivre l’aventure du Grand Nord. Cette formation est donnée par une équipe multidisciplinaire composée d’infirmières d’expérience, de travailleurs sociaux ainsi que de sages-femmes, et tous ont vécu l’expérience de travailler avec les communautés du Grand Nord.

En choisissant de faire affaire avec une telle agence de placement, en plus d’avoir accès à une formation en soins infirmiers en rôle élargi, les infirmières ont la chance de pouvoir choisir leurs mandats, et d’être accompagnées du début à la fin de cette merveilleuse aventure.

Être infirmier(e) en « rôle élargi » dans le Grand Nord : ça change quoi?

Les communautés autochtones du Grand Nord, de par leur éloignement des grands centres, n’ont souvent pas accès à des soins de santé adéquats. C’est là que les fonctions de l’infirmière en rôle élargi prennent tous leurs sens. Grâce à leurs connaissances, leur expérience et leur formation, les infirmières en rôle élargi peuvent vraiment changer des vies pour le mieux.

Cependant, ce n’est pas seulement la qualité de vie des membres de ces communautés qui se voit améliorée. Être infirmier en rôle élargi dans le Grand Nord permet de vivre une expérience hors du commun.

D’un côté, cela permet d’approfondir ses connaissances, d’apprendre de nouvelles techniques et de se dépasser professionnellement. D’un autre côté, être infirmière en rôle élargi dans une communauté du Grand Nord offre l’opportunité d’apprendre à connaitre une nouvelle culture, de tisser des liens avec les membres de cette communauté, en plus de pouvoir profiter des nombreuses activités de plein air et des paysages à couper le souffle du Grand Nord.

Si vous êtes tenté par l’aventure, êtes curieux de nature et pensez avoir le profil de l’emploi, devenir infirmier en rôle élargi pourrait changer votre vie.