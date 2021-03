Étienne Rivard accepte un nouveau défi avec les Aigles  

Les Aigles de Trois-Rivières ont confirmé la nomination d’Étienne Rivard au poste de coordonnateur du développement des affaires et des événements. L’ancien animateur radio se greffe donc à l’organisation pour laquelle il a agi au titre d’animateur de foule depuis 2013.

Possédant dix ans d’expérience dans le monde des médias, dont sept à Trois-Rivières à Énergie 102,3, le Trifluvien aura le mandat principal de rallier la communauté d’affaires de la Mauricie derrière les Aigles. Il reprendra également, au plaisir des partisans, le rôle d’animateur de foule afin de faire vibrer le Stade Quillorama.

«Depuis la naissance de l’équipe, Étienne (Rivard) est l’un des principaux ambassadeurs de l’équipe. Maintenant, d’avoir la chance de miser sur lui tous les jours est une nouvelle majeure pour notre organisation. Il cadre parfaitement dans les nouvelles orientations de l’équipe», a témoigné le président des Aigles, René Martin.

Le principal intéressé, qui se décrit comme un passionné de sports avec le «A» des Aigles tatoué sur le cœur, est très excité d’amorcer un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.

«Étant de retour en Mauricie et prêt à attaquer un nouveau défi, je désirais me joindre à une organisation qui me ressemble. Lorsque les Aigles m’ont approché, j’ai rapidement constaté que l’opportunité proposée répondait clairement à mes ambitions. C’est un rêve de petit gars de travailler pour un club sportif professionnel et de pouvoir jouer un rôle au niveau de l’expérience client, de l’événementiel et des partenariats», a-t-il confié.

Celui qui a collaboré récemment avec les Voltigeurs de Drummondville et le CF Montréal est très impliquée dans la communauté, notamment dans l’organisation du Gala des Grands Chefs de la Société canadienne du cancer pendant cinq ans.