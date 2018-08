Étienne Borgeat encore seul au monde en CTCC

GP3R. Deuxième épreuve, même combat. Étienne Borgeat (GT CUP) était tout simplement trop fort à bord de sa Porsche dans la deuxième et dernière course de CTCC.

Il s’est rapidement hissé en tête devant Mario Guérin et Philippe Gélinas, de Grand-Mère.

Au 15e tour, Borgeat avait déjà plus de 13 secondes d’avance sur Guérin. Le Montréalais allait signer sa 2e victoire en autant de jours, devant Guérin et Gélinas.

Chez les pilotes de SPORT, Malcom Strachan (qui a pris le 3e rang total, devant Gélinas) est sorti vainqueur devant Gary Kwok et Marco Cirone. Jocelyn – Le Doc – Hébert a de nouveau éprouvé des problèmes en piste, reculant à 8 tours du meneur.

Du côté des voitures de TOURING, Michel Sallenbach l’a emporté devant Nelson Chan et Paul Gravel. Le Trifluvien Paul Dargis a pris le 5e rang. De Bécancour, Daniel Blanchette a pris le 16e rang, 4e de sa catégorie.

Finalement, dans la catégorie SUPER TOURING, Marc Raymond remporte la palme devant Alain Lauzière. De nouveau cet après-midi, Mark Gawronski n’a pas été en mesure de prendre le départ.

Porsche Ultra

Zacharie Robichon s’est distingué lors de la première course de Porsche Ultra présentée en milieu d’après-midi. Au fil d’arrivée, il a devancé Roman De Angelis, par plus de 5 secondes, et Étienne Borgeat, vainqueur de l’épreuve de CTCC qui avait lieu vendredi soir.

Michel Bonnet, qui venait de remporter l’épreuve de Formule 1600 dans la classe Pro-Am, a abandonné au 13e tour.

La deuxième manche de Porsche Ultra est prévue dimanche, dès 10h.