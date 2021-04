Êtes-vous éligible à la vaccination à domicile?

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) souhaite planifier la seconde phase de la vaccination des personnes qui pourraient, selon certains critères, être vaccinées à domicile.

Il faut savoir que la vaccination à domicile est réservée uniquement aux personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer vers les sites de vaccination pour des raisons médicales physiques ou psychosociales :

Il leur est impossible de quitter le lit.

Le soutien de deux personnes lors des déplacements est nécessaire.

Les déplacements entraînent des troubles de comportements difficiles à gérer.

Comment savoir si vous pouvez être vacciné à domicile?

Afin de déterminer si vous ou votre proche êtes admissible à la vaccination à domicile, il faut composer le 1 833 493-3627, entre 8 h et 17 h, et ce, 7 jours sur 7. Un intervenant procédera à l’évaluation pour savoir si la vaccination à domicile est requise.

Pour toute autre question relative à la vaccination contre la COVID-19, la population est invitée à consulter la page Web Québec.ca/vaccinCOVID ou à composer le 1 877 644-4545.

Privilégier la vaccination dans les cliniques de vaccination de masse

Considérant le nombre limité de doses pouvant être administrées à domicile et l’importance de protéger rapidement le plus grand nombre de personnes, la vaccination dans les cliniques de vaccination de masse doit être privilégiée dans la mesure du possible.

Rappelons que ce sont actuellement les personnes de 65 ans et plus (année de naissance 1956 ou avant) qui sont invitées à prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme Clic Santé .

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir le soutien nécessaire.

Des services de transport disponibles pour se rendre aux sites de vaccination

Les usagers qui éprouvent des difficultés à se rendre à leur rendez-vous de vaccination sont encouragés à solliciter l’aide d’un proche ou d’un ami.

Ils peuvent également consulter la liste des organismes offrant un service d’accompagnement et de transport vers les sites de vaccination de notre région. Les coordonnées de ces organismes sont maintenant disponibles sur notre site Web, dans la section : Service d’accompagnement et de transport bénévole .

Par ailleurs, les prestataires des programmes d’assistance sociale pour qui l’obtention du vaccin engendrera des frais de transport pourront se faire rembourser les frais liés à leur déplacement.

En terminant, mentionnons que jusqu’à maintenant, 74 258 personnes ont été vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec. Il est important de rappeler que le début de la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin. La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains sont des habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre.