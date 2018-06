Un été culturel et en plein air

Crédit photo : Photo archives - Marie-Eve Alarie

CULTURE. Encore une fois, de nombreuses activités culturelles animeront les quatre coins de Trois-Rivières au cours de l’été dans le cadre de la programmation estivale de Culture Trois-Rivières.

Un été en musique

Les classiques Concerts champêtres sont de retour au parc des Chenaux les dimanches à 14h. On pourra notamment y entendre VoxArt, Mezzo & Piano, Los Gatitos Tangueros, Pro-Organo Mauricie, les élèves du Conservatoire et Rita Tabbakh. Les concerts étant présentés sous un chapiteau, c’est l’occasion d’apporter chaises et couvertures.

Les pianos publics sont également de retour jusqu’en octobre. Cette année, sept pianos publics sont dispersés à travers la ville pour permettre à la population et aux visiteurs de pianoter. Un nouveau public a été installé du côté du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

Les autres sont situés au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à l’île St-Quentin, au DAiry Queen de la rue Fusey, près de Boréalis à Trois-Rivières sur St-Laurent, au Musée POP, à l’église St. James (jusqu’au 9 juillet) et à la place Pierre-Boucher (dès le 10 juillet).

Des prestations surprises viendront animer les pianos au fil de la saison estivale.

Aussi à surveiller: l’arrivée de vélos musicaux au parc Pie XII. Plus de détails seront dévoilés à ce sujet la semaine prochaine.

Théâtre sous les étoiles

Le Théâtre Expresso proposera du théâtre en plein air dans les jardins du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Cet été, les comédiens s’attaquent à la pièce La Nuit des Oliviers d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Dans une mise en scène de Patrick Lacombe, la pièce plongera le public sur la colline des Oliviers, quelques heures avant l’arrestation de Jésus, alors qu’il se demande comment il en est venu là. Est-il bien le Messie? Comment a-t-il fini par le croire? Doit-il mourir pour cela?

Les représentations auront lieu à 20h30 les 20-21 juillet, 3-4 août et les 17-18 août. En cas de pluie, le spectacle sera présenté à l’intérieur du Petit Sanctuaire.

Quant à lui, le Théâtre des Nouveaux Compagnons présentera Les Grandes chaleurs de l’auteur Michel Marc Bouchard au parc de l’île St-Quentin.

Gisèle Cloutier, jeune veuve de 52 ans, entretient une relation avec un jeune délinquant réhabilité. Elle décide de l’amener au chalet familial à la suite de la mort de son mari, mais ses enfants, inquiets, décident d’aller la rejoindre en amenant avec eux les cendres fraîchement refroidies de leur père.

La pièce sera présentée les 10-17-24-31 juillet et le 7 août à 19h30.

3-2-1 action!

Petits et grands pourront profiter de la programmation du Cinéma de l’Île durant l’été. Au programme: Paddington 2, Wonder Woman, Ballerina, Le Crime de l’Orient-Express, Ferdinand, Conder Wheel et Coco.

Les projections débuteront à 20h30. Le pop-corn est offert sur place.