Un été animé au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Crédit photo : Photo archives

PROGRAMMATION. Plus d’une centaine d’activités ponctueront la saison estivale du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui se déroulera sous le thème «Enfin libres».

En plus des célébrations religieuses et spirituels, des événements culturels, des visites guidées traditionnelles ou ludiques, des grandes conférences et des ateliers thématiques se tiendront jusqu’en octobre.

«Je suis arrivé en poste il y a deux ans. Dans mon mandat, il est aussi question de relancer ou d’élargir la clientèle du Sanctuaire, souligne Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le défi est de rejoindre les familles et les plus jeunes, en plus de notre clientèle fidèle. Le Sanctuaire est un lieu qui rejoint tout le monde. On a pensé notre programmation en conséquence.»

Dans le cadre de grandes conférences, le Sanctuaire accueillera Pierre Bruneau, chef d’antenne sur le réseau TVA, le 10 août, ainsi que le Commandant Robert Piché le lendemain. Les conférences sont au coût de 10 $ en prévente et de 15 $ à prix régulier.

Les billets seront mis en vente dès la première semaine du mois de juin au Sanctuaire. La programmation complète sera dévoilée dans les semaines à venir.

La deuxième édition du rassemblement des Premières Nations aura lieu du 31 mai au 1er juin. L’année dernière, plus de 500 participants s’étaient rassemblés pour vivre ce moment interculturel et interspirituel. Célébrations, marches aux flambeaux, ateliers et danses sont au programme de ce rendez-vous.

Évidemment, l’incontournable Festival de l’Assomption offrira plusieurs nouvelles activités du 7 au 15 août pour rejoindre davantage les chercheurs de sens et les familles.

Tout en culture!

Le Symposium des arts visuels est de retour sur les terrains du Sanctuaire les 21 et 22 juillet. Un accent plus familial sera donné à cet événement. La pièce de théâtre «Les jardins des Oliviers» d’Éric-Emmanuel Schmitt sera aussi présentée les 20 et 21 juillet, de même que les 17 et 18 août dans les jardins.

De son côté, la basilique sera le lieu de différents concerts d’orgues mettant en vedette Mélanie Barner, Claude Lemieux, Raymond Perrin, Philippe Bournival, Susan Bellemar, Claude Beaudoin et Ioan Bastarache.

Le piano public sera aussi de retour dans les jardins.

La programmation complète est disponible au www.sanctuaire-ndc.ca.

Un Sea Shack en 2019

À compter de l’été 2019, un Sea Shack ouvrira ses portes sur le site du Sanctuaire. Celui-ci sera géré par l’équipe du restaurant Le Poivre Noir.

«Ce partenariat permettra sans aucun doute d’aller chercher une nouvelle clientèle, note M. Tremblay. On travaille de plus en plus à développer des partenariats avec le milieu et compte d’ailleurs poursuivre sur cette lancée. C’est M. Durand, du Poivre Noir, qui nous a approchés avec ce projet. On a un très beau site et ce sera intéressant pour la clientèle d’avoir un espace de restauration de ce genre près du fleuve.»

Les travaux de construction de ce nouvel établissement de restauration débuteront à l’automne. Son emplacement précis sur le terrain du Sanctuaire reste à déterminer.

***

Bénédictions

Avis aux motocyclistes, cyclistes, automobilistes et propriétaires de véhicules récréatifs: les conducteurs pourront se faire bénir. Le 6 mai sera consacré aux véhicules récréatifs, le 20 mai aux motocyclistes, le 3 juin pour les automobilistes, alors que le 10 juin sera destiné à la bénédiction des cyclistes et des véhicules pour personnes à mobilité réduite.