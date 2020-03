ET SI C’ÉTAIT MOI…Proches aidants aux temps d’une pandémie

Dans ce contexte de pandémie, votre rôle de proche aidant doit être particulièrement exigeant, accompagné de montagnes russes d’émotions face à l’incertitude, à l’isolement de votre proche, aux mesures gouvernementales déstabilisantes, etc. Encore une fois, vos capacités de résilience et d’adaptation sont mises à l’épreuve. Dans cette situation particulière, nous souhaitons vous exprimer notre reconnaissance et notre soutien.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN DE CONSEILS ? Alors que votre quotidien est bouleversé, vous vous demandez comment accompagner au mieux la personne que vous aidez. Il faut à la fois résoudre les problèmes pratiques (comment gérer l’épicerie, la prise de médicaments, les rendez-vous médicaux, etc.), mais aussi soutenir son proche dont le moral peut être à la baisse. Vous avez besoin de conseils sur votre situation de personne aidante ou simplement d’une oreille attentive en cette période d’incertitudes? Les organismes œuvrant auprès des aidants sont là pour vous aider. INFO-AIDANT 1 855 852-7784 ou www.lappui.org, Parkinson Centre du Québec/Mauricie 819 693-1287, Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer 819 376-7063, le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie 819 693-6072, l’Association des cardiaques de la Mauricie 819 373-3722

LES ORGANISMES MOBILISÉS POUR LES AIDANTS Plusieurs organismes offrent toujours des services à la population. Même si les services non essentiels comme le ménage ne peuvent plus être offerts temporairement, les entreprises de maintien à domicile comme Ménagezvous ou Interville poursuivent leurs services essentiels à la personne les services d’assistance personnelle, les courses, les préparations de repas autant à domicile que dans les CHSLD/Ressources intermédiaires/Résidences privées pour aînés. Ces services sont offerts dans le respect des nouvelles mesures gouvernementales, des consignes d’hygiène et des directives du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de pouvoir continuer à offrir un service de qualité et sécuritaire. Dans le contexte actuel de mouvance et d’incertitude, l’offre de services aux aidants et aux aînés est amenée à changer. Contactez le service Info-aidant pour en savoir davantage: 1 855 852-7784

Répit ou aide à la vie quotidienne

Interville 819 371-3243

Ménagez-vous 819 379-5333

Popottes roulantes

CAB Laviolette 819 378-6050

CAB du Rivage 819 373-1261

UTILISEZ FACEBOOK POUR COMMUNIQUER

Restez connectés avec d’autres aidants et soyez informés des initiatives vous permettant de traverser cette période difficile. Abonnez-vous à la page. Proches aidants Mauricie. Un groupe de discussion fermé et réservé aux aidants est également disponible. Profitez de cet espace pour échanger avec les gens qui vivent la même situation que vous!

L’APPUILETTRE POUR VOUS INFORMER RÉGULIÈREMENT

L’Appui Mauricie a mis en place une Infolettre électronique afin de vous tenir informés sur les derniers développements.

Abonnez-vous : lappui.org/Actualites/Appuilettre

Si vous n’avez pas accès à Internet, appelez l’Appui Mauricie 819-841-0900, afin que nous puissions vous acheminer une version papier.