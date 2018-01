Des Estacades motivés l’emportent devant Bégin et Denis

MIDGET AAA. C’était jour de fête dimanche après-midi au Centre Alphonse Desjardins alors que l’organisation des Estacades de Trois-Rivières a procédé au retrait des chandails de Steve Bégin et de Marc Denis. Motivés par le discours des deux athlètes avant la rencontre, les joueurs ont répondu à l’appel en l’emportant 4 à 1 face à l’Albatros du Collège Notre-Dame.

À LIRE : Steve Bégin et Marc Denis parmi les immortels

https://www.lhebdojournal.com/steve-begin-marc-denis-parmi-immortels/

Pour revivre la cérémonie: https://www.facebook.com/hebdojournal/videos/1674359832607753/

Les Estacades avaient le vent dans les voiles alors qu’ils ont doublé le nombre de tirs au but de leur adversaire, 43 à 21.

Les cinq buts de la rencontre ont été inscrits au deuxième vingt. Ludovic Lefrançois a d’abord ouvert la marque du côté des visiteurs.

Les Estacades ont répliqué avec quatre buts sans riposte, dont trois en situation de supériorité numérique. Zackary Daneau (12e), Jérémy Michaud (5e et 6e) et Mavrik Bourque (19e) ont trouvé le fond du filet et donné une priorité de trois buts aux Trifluviens après 40 minutes de jeu.

Le gardien Raphaël Audet aura tout de même repoussé 39 rondelles dans la défaites. La victoire est allée au dossier de William Grimard (20 arrêts).

Trois-Rivières s’est donné une priorité de deux points au quatrième rang du classement général devant les Chevaliers de Lévis qui se sont inclinés 6 à 0.

Les quatre prochaines rencontres des Estacades auront lieu sur les patinoires adverses. Ils seront de retour à domicile le vendredi 9 février, à 19h, face aux Élites de Jonquière.