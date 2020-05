Estacades Midget AAA: Rémi Royer reprend le flambeau

Ex-membre du personnel d’entraîneurs des Cataractes de Shawinigan et des Tigres de Victoriaville, Rémi Royer prendra la relève de Frédéric Lavoie derrière le banc des Estacades de Trois-Rivières au sein de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec à compter de la prochaine saison.

La saison dernière, coach Royer secondait Lavoie derrière le banc de la formation madelinoise. Il supervisait, entre autres, le travail des défenseurs.

«Ce fut une grande surprise, je vous dirais, car Frédéric nous l’a annoncé seulement le matin où son départ allait sortir dans les médias, a exprimé le principal intéressé. L’an dernier, j’étais venu ici pour être avec lui puisqu’on se connaissait déjà. Aussitôt que sa démission a été remise, le conseil d’administration m’a contacté et je suis allé faire l’entrevue.»

Après sa carrière junior, Royer a disputé de nombreuses saisons chez les professionnels, autant en Amérique du Nord qu’en Europe. Il a aussi joué 18 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Blackhawks de Chicago. Il était entraîneur adjoint depuis quatre ans.

«J’ai toujours su à l’intérieur de moi que j’étais un entraîneur en chef, car je l’ai été pendant longtemps. Par contre, on apprend beaucoup en étant entraîneur adjoint et c’est un cheminement qui était important pour moi. À court terme, c’était parfait, mais à long terme, j’aurais voulu revenir en chef», confie-t-il.

«Même adjoint, j’ai toujours été un leader et j’ai été si bien entouré ces dernières années. J’ai eu la chance de travailler avec Frédéric (Lavoie), Louis Robitaille (Victoriaville) et Daniel Renaud (Shawinigan), en plus d’avoir la chance d’être avec Équipe Québec.»

Pour le moment, il est difficile de prévoir si le hockey pourra reprendre à l’automne prochain. Chose certaine, coach Royer a déjà du pain sur la planche.

«C’est certain que présentement, nous sommes dans la brume totale. On va s’asseoir bientôt et bâtir deux plans différents: un si on joue et un si on ne joue pas. Je connais très bien les joueurs qui reviennent avec l’équipe et très bien les joueurs qui étaient dans la structure des Estacades. Pour ce qui est de la Rive-Sud, on va se référer à nos recruteurs. S’il n’y a pas de camp d’entraînement, on va essayer de choisir les meilleurs joueurs possible quand même, mais ça demeure tout un challenge», ajoute-t-il.

«J’ai vraiment hâte! Enseigner et partager à des athlètes des valeurs de vie à travers la pratique d’un sport comme le hockey est un privilège. Comme dans les années passées, le but sera de s’améliorer chaque jour. Je suis heureux de pouvoir continuer l’excellent travail de Frédéric qui, au cours des années passées, a inculqué une éthique de travail irréprochable et un encadrement d’excellence au plus haut niveau.»

Rappelons qu’après huit saisons passées à titre d’entraîneur-chef des Estacades, coach Lavoie a décidé de relever un nouveau défi en acceptant la responsabilité du programme sport-études hockey – directeur structure intégrée, au sein de Hockey Mauricie.