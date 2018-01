Les Estacades Midget AAA parmi l’Ã©lite

Crédit photo : Photo gracieuseté des Estacades – Via Facebook

HOCKEY. Les Estacades de Trois-Rivières Midget AAA ne pouvaient espérer meilleur scénario avant la pause du temps des Fêtes. Ils occupent, à égalité, le troisième rang du classement général avec 55 points au compteur.

Le pilote de la formation trifluvienne, Frédéric Lavoie, est heureux du travail des siens.

«Nous sommes bien contents de notre position et surtout de la bonne séquence que nous avons eue avant la pause», confie-t-il. «C’est une équipe qui possède un très bon groupe de défenseurs. Ça fait vraiment partie de notre identité. Nous avons de bonnes relances et on se défend très bien défensivement.»

Effectivement, Trois-Rivières se situe au premier rang du circuit Midget AAA en ce qui a trait aux buts accordés. Les deux gardiens de but, Antoine Lyonnais (13 matchs : 1,89) et William Grimard (16 matchs : 2,63) font partie du Top-5 de la ligue.

«La meilleure moyenne défensive revient à tout le monde, autant aux gardiens de but qu’aux attaquants qui jouent très bien défensivement», explique coach Lavoie.

Direction Lac Saint-Louis

La pause prendra fin le 5 janvier alors que les Estacades seront du côté du Lac Saint-Louis. Comment préparera-t-il sa formation en vue du dernier droit?

«Nous allons peaufiner certaines choses. Notre identité et notre manière de jouer ne changeront pas. Nous allons travailler certains éléments et certains aspects de notre jeu.»

«Avec la parité dans notre ligue, on y croit à chaque année, peu importe notre position. On sait que nous avons autant de chances de gagner en séries éliminatoires que de se faire surprendre rapidement. Il va falloir penser moment présent et s’améliorer de semaine en semaine si on veut être prêt pour les séries», conclut-il.

Trois attaquants figurent parmi les 30 meilleurs joueurs du circuit. Mavrick Bourque a récolté 32 points en 29 rencontres, tandis que Zackary Daneau en a récolté 28 en 22 affrontements. Tommy Luneau a pour sa part obtenu 24 points en 28 matchs.