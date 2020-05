Estacades: Alex Boucher devient responsable des communications

La structure des Estacades de Trois-Rivières a confirmé la nomination d’Alex Boucher au poste de responsable des communications. Diplômé en communication sociale à l’Université du Québec de Trois-Rivières (UQTR), celui qui est entraîneur avec les Estacades depuis cinq ans ajoute cette nouvelle corde à son arc.

«J’aimerais remercier Frédéric Lavoie pour la confiance et l’opportunité d’occuper ce nouveau poste», a-t-il confié.

«Mon mandat sera d’informer et de divertir les joueurs, parents et amateurs de nos différentes équipes via les médias sociaux. Je veux qu’on devienne la référence en matière de communication.»