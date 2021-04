Espace mode Laflèche: pleins feux sur l’achat local

La 7e édition de l’événement Espace mode Laflèche, qui se déroule de façon 100% virtuelle, met de l’avant l’achat local. Au total, plus de 25 entreprises de mode québécoises sont au rendez-vous.

«Il est important pour nous de démontrer aux consommateurs que l’achat local c’est pour tout le monde et que c’est accessible. On vient soutenir les entreprises québécoises et contribuer à leur rayonnement dans le marché actuel», précise Hugo Leclerc, coordonnateur du programme de Techniques en commercialisation de la mode.

Le défilé Espace mode Laflèche sera accessible gratuitement dès le 15 avril sur le site Internet de l’événement au www.espacemodelafleche.com. Présentant des tendances printemps-été pour homme et femme, ce défilé permettra de mettre en valeur des marques et boutiques québécoises qui y présenteront leurs suggestions de looks pour la saison printemps-été.

L’événement organisé par les étudiants de 2e année en Techniques de commercialisation de la mode du Collège Laflèche innove en offrant le Marché virtuel qui consiste en un répertoire Web permettant aux visiteurs de magasiner facilement les looks de plus de 25 entreprises de mode québécoises, qu’il s’agisse d’accessoires, de vêtements, de cosmétiques, etc.

De plus, l’Espace Blogue donne l’opportunité aux visiteurs d’en apprendre davantage sur les dernières tendances grâce à des collaborateurs.