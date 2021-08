Escalier monumental: la Ville devra retourner en appel d’offre

La Ville de Trois-Rivières a rejeté deux soumissions qu’elle avait reçues pour deux appels d’offre distincts en lien avec l’escalier monumental et le vestiaire des Patriotes au Colisée du Parc de l’Exposition.

Une seule soumission a été reçue pour chacun de ces appels d’offre. Dans le cas de l’escalier du Platon, les travaux étaient estimés à environ 400 000$, mais la soumission s’élevait à 790 000$.

L’entretien hivernal de l’escalier pour le garder ouvert, combiné au gel et au dégel, est venu affecter l’intégrité physique de la structure. L’épandage de sel a également abîmé les marches, les contremarches, le filage électrique d’illumination et les écritures. Les travaux souhaités visent à le restaurer.

La Ville évaluera l’option de modifier le devis avant de retourner en appel d’offre, notamment en enlevant quelques éléments des travaux pour faire baisser le prix et lancer l’appel d’offre à un moment plus stratégique.

« Les entrepreneurs sont très occupés en ce moment et la période dans laquelle on fait nos appels d’offre joue pour beaucoup, explique Patrice Gingras, directeur du génie à la Ville de Trois-Rivières. On considère que l’indexation n’est pas normale cette année. Si des travaux sortent 20% plus chers à la mi-année, on n’augmente pas nos estimations de 20% l’année suivante. »

En ce qui concerne les travaux de réaménagement des vestiaires des Patriotes, la soumission est sortie 400% plus chère que l’estimation du coût des travaux s’établissait à 101 000$.

« On a des courbes statistiques sur 15 ans et on voit les courbes évolutives, ajoute M. Gingras. Quand on émet des estimations, elles sont précises. Quand ça sort 400% plus cher, on ne s’est pas trompé de 400%. C’est que le marché n’a pas répondu à cet appel d’offre. »

« On regardera avec l’équipe des travaux publics afin de déterminer si on peut effectuer ces travaux en régie, à l’interne », souligne le maire Jean Lamarche.

Ces travaux consistent à remettre le vestiaire au goût du jour, notamment en refaisant les cloisons, la céramique, le couvre-plancher, les casiers, la plomberie, etc.