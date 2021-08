Équipe Québec signe une 9e victoire de suite et reprend le premier rang

Les ValleyCats de Tri-City voguaient sur une avance de 5 matchs au classement, mais ce sont maintenant les hommes d’Équipe Québec qui ont repris les commandes du premier rang de la Division Atlantique, d’ailleurs le seul donnant un accès aux séries éliminatoires.

Pendant que Tri-City subissait un 5e revers de suite hier, les hommes de Patrick Scalabrini se payaient à nouveau les Boulders de New York, 17 à 6.

Ils se sont d’abord donné une avance de 9 à 0 en 2e manche, avant que New York inscrive 4 points. Or, le Québec a ajouté 6 points lors des deux manches suivantes, alors en avance 15 à 5 après 4 manches.

Jeffry Parra, Connor Panas, Jonathan Lacroix, Jesse Hodges et Ruben Castro ont tous frappé 3 coups sûrs. Parra et Lacroix ont produits 4 points, tandis que Hodges et le Trifluvien Raphaël Gladu en comptaient 3 chacun.

Le partant Codie Paiva a remporté une 5e victoire de suite, lui qui n’a pas perdu depuis le 2 juillet.

Le troisième affrontement de cette série de quatre aura lieu ce soir, dès 19h.