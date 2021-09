Équipe Québec sans pitié dans le match #1

Équipe Québec a pris les devants 1 à 0 dans la demi-finale, hier soir, grâce à de solides prestations autant à l’attaque que sur le monticule. David Glaude et Jeffry Parra ont cogné la longue balle, tandis que Jared Mortensen lançait un match sans faille.

Mortensen a lancé 7 manches, concédant que deux maigres coups sûrs aux locaux. Il a totalisé 8 retraits au bâton. Son adversaire, Rob Whalen, qui a joué dans la Ligue de baseball majeur et qui montrait un dossier de 2 gains contre aucun revers, et une moyenne de points mérités de 1,76 depuis son arrivée, a été malmené par les hommes de Patrick Scalabrini. Il a concédé 6 points (5 mérités) en 4 manches de travail.

Équipe Québec a rapidement pris le contrôle du match, en avance 6 à 0 après 4 manches. Jesse Hodges a notamment frappé un double bon pour deux points en 2e manche, tandis que Glaude frappait sa longue balle bonne pour deux points en 4e manche.

Le deuxième match de cette série aura lieu cet après-midi, dès 13h05. Le lanceur droitier Codie Paiva sera le partant pour les bleus et il affrontera Ryan Hennen, le lanceur de l’année et recrue de l’année dans la Ligue Frontier. Paiva n’a qu’un seul revers depuis le 7 juillet, subi aux mains de Washington, justement, le 3 septembre. Il a terminé la saison avec 7 gains et 5 échecs, en 20 départs. Il a maintenu une moyenne de 4,42.

La série revient au Québec vendredi, soit au stade Canac vendredi et dimanche (si nécessaire), et à Trois-Rivières ce samedi (si nécessaire).