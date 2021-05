Équipe Québec remporte un premier match fou

En déficit 7 à 3 après deux manches, la formation d’Équipe Québec a remporté le premier match de son programme double 10 à 9 face aux Grizzlies de Gateway.

Les Aigles sont revenus avec 3 points en début de 3e manche, mais Gateway a répliqué avec 2 points, alors en avance 9 à 6.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont explosé pour 4 points en début de 5e manche pour reprendre les commandes de la rencontre. David Glaude a amorcé la manche avec un coup de circuit en solo avant que Jeffry Parra l’imite quelques instants plus tard avec une claque de deux points. Parra a mené les siens avec 3 points produits, tandis que Jack Barrie en a produit deux.

La formation québécoise envoyait le partant Nick Economos sur la butte pour ce premier duel et il aura été chassé après 1 manche et 1/3, avec 7 points accordés au compteur. Coach Scalabrini peut être fier de sa relève qui n’a rien donné en fin de match (Ben Hoffman 2 manches, Marshall Shill 1 manche, Nick Horvath 0.2 manche et Andrew Case 1.1).

Le partant adverse, Sebastian Kessay, n’a guère fait mieux ce soir, concédant 6 points (3 mérités) en 4 manches. C’est le releveur Cody Thompson (4 points accordés) qui a ensuite goûté à la médecine des visiteurs, avant de céder sa place à Justin Watts.

Le deuxième match du programme double s’amorcera sous peu.