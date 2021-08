Équipe Québec de retour dans la course aux séries

Équipe Québec (38v-38d) a réalisé l’impossible ce week-end, soit balayer les meneurs de division, les ValleyCats de Tri-City (39v-37d). Les hommes de Patrick Scalabrini avaient amorcé la semaine à 5 matchs de la tête, avance qui a fondu à un seul match grâce à une série de 7 gains consécutifs.

Équipe Québec a donc balayé les Jackals du New Jersey et les ValleyCats. Rappelons que seul le meneur de division participe aux séries éliminatoires.

Le week-end parfait s’est soldé par des victoires de 10 à 3, 10 à 3 et 15 à 6. Les partants Miguel Cienfuegos et Nick Horvath ont fait le travail vendredi et samedi, idem pour Jared Mortensen hier. Ce dernier effectuait un premier départ en plus de deux ans et il profitait d’une avance de 9 à 2 après 3 manches.

Équipe Québec a pris la route des États-Unis pour y disputer une série de 4 matchs face aux Boulders de New York. Attention, car la troisième équipe de la Division Atlantique n’est qu’à 2 matchs de la tête et à 1 seul match d’Équipe Québec, alors il faudra au pire diviser cette série 2 à 2.

Le retour au Québec se fera du 31 août au 9 septembre. La formation québécoise sera à Trois-Rivières les 3, 4 et 5 septembre.