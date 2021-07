Équipe Québec de retour au sommet de la division

Équipe Québec avait un gros défi à surmonter en fin de semaine alors qu’elle devait reprendre des rencontres qui avaient été annulées par le mauvais temps plus tôt cette saison. Les hommes de Patrick Scalabrini ont donc joué cinq parties en trois jours contre leurs rivaux de division, les ValleyCats de Tri-City. Équipe Québec a finalement remporté trois matchs sur cinq.

Les deux équipes ont dû se disputer deux programmes doubles le vendredi et le samedi, pour finalement jouer la dernière partie le dimanche. Avec cette série victorieuse, la formation québécoise a repris le premier rang de la division Atlantique. Ils sont suivis de très près par les ValleyCats et les Boulders qui ne sont qu’à un demi-match d’écart de la tête. Équipe Québec affrontera les Miners de Sussex County dans une série qui s’amorcera mardi soir.

De retour au Québec

À noter que les représentants du Québec reviennent enfin à la maison après avoir disputé plus de la moitié de la saison sur la route. Ils joueront une première série à Québec au Stade Canac de Québec les 30, 31 juillet et 1er août, et une deuxième série au Stade Quillorama de Trois-Rivières du 3 au 5 août.

En rappel…

Les deux équipes ont séparé le premier programme double de la fin de semaine. Équipe Québec s’est inclinée par la marque de 3 à 1 dans le premier match avant de remporter le deuxième par la marque de 5 à 3. L’attaque québécoise a été muselée dans le premier match : il a fallu attendre jusqu’en cinquième manche pour voir le fleurdelisé s’inscrire au pointage. Malheureusement, les représentants du Québec n’ont pas été en mesure de rattraper le retard qu’ils avaient pris dans la rencontre. Le deuxième match a été dans le sens inverse : les Québécois ont mené tout le long de la rencontre alors qu’ils avaient inscrit deux points dès la première manche. Jesse Hodges, Jeffry Parra et Louis-Philippe Pelletier se sont tous les trois démarqués en frappant la longue balle dans le programme double. Frank Moscatiello s’est mérité la victoire dans le deuxième match tandis que Evan Rutckyj a été chercher le sauvetage.

Encore une fois, le programme double du samedi a été séparé entre les deux équipes. Les ValleyCats ont gagné la première partie 13 à 6 tandis qu’Équipe Québec a remporté la deuxième 2 à 1. Les ValleyCats ont débuté le premier duel en force en marquant huit points lors des trois premières manches. Encore une fois, la réponse d’Équipe Québec s’est fait attendre. Après avoir compté un point à leur premier tour au bâton, les hommes du Québec ont attendu jusqu’en cinquième avant de s’inscrire de nouveau au pointage. Malgré une poussée de cinq points, il était trop tard pour revenir de l’arrière. Les Québécois Jonathan Lacroix, David Glaude et Louis-Philippe Pelletier ont été les auteurs des six points de leur équipe. Glaude et Pelletier ont d’ailleurs chacun frappé la longue balle dans ce duel. Le deuxième match était à saveur beaucoup plus défensive. Après avoir alloué un point en première manche, le comité de lanceurs de l’équipe du Québec n’a rien donné à ses adversaires. David Gauthier a ajouté la victoire à sa fiche tandis que Rutckyj s’est encore une fois amené en dernière manche pour fermer les livres. Glaude a été l’instigateur des deux points de son équipe avec un simple dans le champ centre qui a permis à Riley Pittman et Kevin Whatley de croiser le marbre.

Le dernier duel a été à la fiche des Québécois avec une victoire décisive de 6 à 2. Le lanceur partant Miguel Cienfuegos a été excellent au monticule avec une performance de sept manches lancées. Épaulé par sa défensive, il n’a accordé qu’un point et cinq coups sûrs. Lacroix s’est encore une fois distingué en remettant une fiche de deux coups sûrs en quatre présences au bâton, deux points comptés et trois points produits. Il a notamment cogné son deuxième coup de circuit de la saison en quatrième avec une frappe de trois points.