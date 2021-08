Équipe Québec de retour à Trois-Rivières

La formation de baseball Équipe Québec, de la Ligue Frontière, sera de retour au Québec ce mardi 17 août. Elle disputera trois matchs à Trois-Rivières face aux Jackals du New Jersey avant de recevoir les ValleyCats de Tri-City, le week-end prochain, à Québec.

Équipe Québec a effectué une importante remontée de 2 points en 9e manche dimanche avant de l’emporter 8 à 4 en 10e manche. C’est Louis-Philippe Pelletier qui a réussi un simple de deux points pour créer l’égalité 4 à 4. Or, elle est maintenant en mauvaise posture avec un dossier de 32 gains contre 38 échecs, soit cinq victoires de moins que le meneur de division, les ValleyCats.

Rappelons que seul le meneur de division participe aux séries éliminatoires alors Équipe Québec aurait grandement besoin de balayer sa série face à Tri-City, en plus de remporter cinq de ses six affrontements face aux Boulders de New York (35v-36d / 2e place).