Équipe Québec complète le balayage

Ce n’est pas sans son lot de palpitations que les hommes en bleus se sont payé un balayage face aux Slammers de Joliet, jeudi soir, par la marque de 10 à 7. Une manche de sept points de l’équipe locale n’a cependant pas suffi à laisser filer une avance déjà confortable de neuf points. Équipe Québec, avec 11 gains et 9 échecs, trône au sommet de la Division Atlantique.

L.P. Pelletier a une fois de plus donné le ton avec un circuit à son premier tour au bâton, le premier de quatre frappeurs à atteindre les buts avant de voir leurs adversaires enregistrer le premier retrait de la partie via un double jeu. Équipe Québec menait alors 2 à 0.

En quatrième manche, le receveur Jeffry Parra y est allé lui aussi d’un coup de circuit, cette fois bon pour trois points. Il a ajouté un simple à son actif et produit quatre points durant la soirée. Jesse Hodges et David Glaude ont tous deux frappé un double, un simple et produit un point, tandis que Pelletier a continué d’accumuler les accolades avec une soirée de quatre coups en lieu sûr, en plus d’un but volé, faisant remonter sa moyenne au bâton à .344 pour la saison.

Équipe Québec a une fois de plus évité les erreurs défensives et obtenue un solide départ du québécois Miguel Cienfuegos. Pendant six manches, il n’a alloué que sept coups sûrs, quatre points, un but sur balles et retiré cinq frappeurs sur des prises. Il a rencontré ses difficultés dans cette fameuse poussée de sept points au septième carreau, tout comme le releveur Eric Hegadoren venu à sa rescousse, mais Marshall Shill s’est assuré de contrer la menace avec deux retraits sur des prises.

Frank Moscatiello et Andrew Case (deuxième sauvetage en autant de soirs) sont venus terminer le travail avec une manche de travail chacun. Pour ce qui est de Moscatiello, il n’a alloué qu’un seul point mérité cette saison en 12 manches de travail, retirant pas moins de 20 frappeurs au bâton.

La troupe de Patrick Scalabrini amorcera une série de trois matchs contre les Y’alls de Florence, au UC Health Stadium, dès vendredi. Avec leur victoire d’hier face aux Wild Things, leur fiche se situe maintenant à 13v-7d.